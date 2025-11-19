Nando Pastor, el alcoyano de traje gris y voz honda que defendió a Mazón hasta el último minuto

Para unos es un referente de la comunicación pública y para otros es un “defensor de lo indefendible”. Nando Pastor (Alcoy, 1971) es el nuevo síndic del PP en las Cortes, y substituirá por tanto al futuro presidente, Juanfran Pérez Llorca, que será investido la próxima semana (si no hay sorpresas) con los votos de PP y de Vox.

El relevo dispone con una larga trayectoria política iniciada en 1995, cuando accedió a la corporación municipal de Alcoy como concejal del PP. En el 2000, con Miguel Peralta como alcalde, pasó a ser portavoz del gobierno municipal y teniente de alcalde, cargo que alargó también bajo el liderazgo de Jorge Sedano y que se extinguió en 2011, con el acceso del actual regidor, el socialista Toni Francés, a la Alcaldía.

Durante esta década, Pastor, miembro de la Filà Verds, padre de una hija en edad escolar e hijo de una familia dedicada al sector textil (en el que trabajó antes de entrar en política), fue concejal de Urbanismo hasta 2008, cuando pasó a asumir la responsabilidad de Turismo. De su época como titular de Urbanismo proceden la sentencias judiciales que determinaron que el parking de La Rosaleda incumplía con el PGOU y que obligaron al consistorio, ya bajo el mandato de las socialistas, a invertir 4 millones de euros para recuperar la obra. También figura el impulso de la urbanización Serelles, a los pies de la Sierra de Mariola con 1.500 viviendas proyectadas y por la que el Ayuntamiento tuvo que pagar una multa de 1,2 millones por desperfectos ambientales.

“Fueron desmanes e irregularidades que aún estamos pagando”, dice Toni Francés, alcalde de Alcoy, que cree que Pastor representa “lo peor del PP, alineado con Mazón y escudero suyo hasta defender lo indefendible”. El regidor se refiere al papel desarrollado por el nuevo síndic durante la comisión de la dana celebrada en las Cortes el pasado 11 de noviembre, donde el también portavoz de Transparencia del PPCV se limitó, junto a Vox, a proteger al presidente en funciones de las acusaciones del PSPV y de Compromís y a señalar al Gobierno central.

Fue en aquel momento cuando la figura de Pastor más trascendencia adquirió ante una comisión que recibió una gran atención mediática y de la que Mazón pudo salir más ileso que de la posterior, celebrada en el Congreso. En la de las Cortes, según Isaura Navarro, portavoz de Transparencia de Compromís en la cámara autonómica, considera que Pastor “maniobró” con la intención de que “la comisión no fuera de investigación”, ya que “boicoteó comparecencias, como siempre boicotea los debates, y además no tiene problema en mentir”.

La diputada valencianista cree que Pastor “no es una persona que intente comunicarse con el resto de diputados”, y opina que su elección como síndic popular “deja claro que el partido quiere acabar la legislatura desde la confrontación”.

Las visiones sobre su trayectoria no son solo negativas. Nando Pastor es visto desde su partido como “el mejor síndic posible”. Carlos Pastor, portavoz actual del PP en Alcoy y diputado provincial, lo define como “un hombre con don de palabra, capacidad de negociación y muy convincente”. Aunque matiza que “no era un zaplanista acérrimo”, sí que admite que “estuvo más cerca” del presidente de la Generalitat entre 1995 y 2002 y mentor de Mazón, con quien coincidió en Nuevas Generaciones.

Se trata, además, de “una persona implicadísima y con vocación de servicio” y de “un orador nato que expresa las ideas con mucha claridad”. Así lo define Santi Carbonell, concejal del PP en Alcoy, que celebra el nombramiento de Pastor como síndic, a quien define como “más conciliador que confrontador”, si bien reconoce su “contundencia a la hora de hablar”.

Este extremo lo niegan desde la oposición, que niegan su cercanía y lo consideran, en el aspecto político (al margen del ideológico), “muy diferente de Pérez Llorca”, de quien sí que reconocen su capacidad de empatía a la hora de relacionarse. Su nombramiento también ha sorprendido porque el relevo esperado señalaba a los portavoces adjuntos: Laura Chuliá, Nieves Martínez y Salvador Aguilella. El diputado alcoyano se ha impuesto finalmente.

Nando Pastor es graduado en Comunicación por la Universidad Internacional de la Rioja, según consta en su currículo oficial. Fue elegido diputado autonómico en 2015, ha revalidado el cargo hasta la fecha y es señalado, también, por sus “maniobras internas” en las batallas subterráneas del PP de Alcoy. La suya será en esta nueva etapa la voz del PP en las Cortes. Una pieza fundamental con el que el futuro presidente, Juanfran Pérez Llorca, quiere estabilizar lo que queda de legislatura y quien sabe si, también, trabajar por su continuidad más allá de 2027.