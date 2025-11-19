Pilar Bernabé: "Ninguna emergencia climática, política o social nos apartará de la lucha contra la violencia de género”

“Por contribuir a concienciar contra la violencia de género sin sensacionalismos en el tratamiento mediático”. Ese es el motivo esgrimido por el jurado de los Premios Meninas que otorga la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para otorgar una de esta distinciones a la redactora jefa del diario Información, del grupo Prensa Ibérica, Mercedes Gallego. El premio se tenía que haber entregado en esta misma ceremonia pero el año pasado, pero fue suspendida por la dana, de modo que este miércoles se han entregado los premios correspondientes a 2024 además de los de 2025.

Premian, sobre todo, el trabajo con mujeres en situaciones límite, como la propia dana, además de luchas sociales como la oposición a la mutilación genital femenina, o a referentes en la judicatura, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en la sanidad. Además, en estas dos ediciones se reconoce a aquellas personas o instituciones que trabajan y fomentan la igualdad entre mujeres y hombres como fundamento para la prevención de la violencia de género.

“Ninguna emergencia nos apartará”

“El Gobierno no retrocederá ni un paso en la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia de género”, ha destacado durante la entrega de premios la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. “La igualdad y la lucha contra la violencia de género es un pacto de Estado y ninguna emergencia -climática, política o social- nos apartará de este camino”, ha añadido.

Las Meninas 2025 evidencian que “incluso cuando todo se rompe y la vida se detiene, la lucha contra la violencia de género avanza y no se frena nunca”, ha dicho Bernabé. En este sentido, la delegada ha elogiado “la labor de todos aquellos que protegieron a mujeres y menores, víctimas de la violencia de género, en momentos tan difíciles como los de la dana”. Ante esta labor, ha denunciado “una amenaza: los discursos que intentan debilitarlo o minimizarlo”.

Judicatura, cuerpos policiales, asociacionismo y prensa

En lo tocante a los premios de 2024, en el acto, celebrado en la Fundación Bancaja y presidido por la ministra de Ciencia, Diana Morant, y por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha distinguido una amplia diversidad de perfiles. En concreto, a la expresidenta del TSJCV, Pilar de la OIiva; la presidenta de la Red Aminata, Aminata Soucko; la agente de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana, Margarita Trujillo; la policía nacional de la Comisaria Provincial de Castellón, María Sol Ruiz; la Xarxa de Dones Veïnals de CAVECOVA y la redactora jefa del Diario Información de Alicante, Mercedes Gallego.

La primera de las premiadas es la expresidenta del TSJCV, Pilar de la OIiva, por el impulso de la especialización judicial en la lucha contra la violencia de género. "La justicia se escribe en femenino", decía de la Oliva en un acto convocado el 25-N de 2022 . “La cifra de víctimas mortales de esta lacra que nos envilece como sociedad, se antoja insoportable", dijo en relación a la violencia machista en un acto en 2023 al que asistió la exconsellera de Justicia Elisa Núñez, de Vox.

Pero, escasos días después de la presentación de un informe de la Red Aminata que revela que en la Comunitat Valenciana hay 1.500 niñas en riesgo de poder sufrir mutilación genital femenina y unas 4.000 mujeres que podrían haber sido víctimas, se premia también a Aminata Soucko. Es la presidenta de la Red Aminata, y de ella se destacan “las acciones y proyectos relevantes dirigidas a ayudar a mujeres y niñas en riesgo de sufrir mutilación genital femenina”. “Es importante que las mujeres se sientan apoyadas y no rechazadas. Es importante hacerles ver que la mutilación debe pasar a la historia y existe una unidad de reconstrucción que te cambia la vida”, destacó Aminata en una entrevista con Levante-EMV.

También hay distinciones para personas relacionadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, a la agente de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana, Margarita Trujillo, por su labor en el seguimiento de los casos y la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género, y a la policía nacional de Castellón, María Sol Ruiz, por su trabajo en la atención personalizada, asistencia y protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Desde el asociacionismo, se destaca también la lucha de la Xarxa de Dones Veïnals de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVECOVA) por la realización de actuaciones de sensibilización y concienciación en materia de igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres. Y, en terreno periodístico, la redactora jefa del Diario Información de Alicante, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, Mercedes Gallego , recibe otro premio “por contribuir a concienciar contra la violencia de género sin sensacionalismos en el tratamiento mediático”.

Sanidad, forenses en la dana, educación contra la violencia

Por su parte, los reconocimientos 2025 son para el guardia civil del equipo VioGen de la Compañía de Paiporta, José Pedro Jiménez; la inspectora jefa de la UFAM de la Comisaría Provincial de Alicante, Berta Sevillano; la catedrática emérita de la Facultad de Medicina la Universitat de València, Ana Lluch; el Proyecto Pupitre Rojo; la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Margarita Soler; y la jefa de sección de la Unidad de Valoración Forense Integral del Instituto de Medicina Legal de Valencia, Purificación Beltrán.

Del guardia civil del equipo VioGén de la Compañía de Paiporta, José Pedro Jiménez, se destaca “su trayectoria profesional en el seguimiento y protección de las víctimas, y especialmente durante la dana de octubre de 2024 en la provincia de Valencia”, cuando la catástrofe natural se cebó con los colectivos más vulnerables, entre ellos, las mujeres víctimas de violencia machista. También con relación con la dana se ha galardonado a la jefa de sección de la Unidad de Valoración Forense Integral del Instituto de Medicina Legal de València, Purificación Beltrán, por su trabajo en la evaluación del riesgo y de los factores de vulnerabilidad en víctimas de violencia de género, pero también por su trabajo en el dispositivo médico legal de la dana de octubre de 2024. También en materia policial, se premia a la inspectora jefa de la UFAM en la Comisaría Provincial de Alicante, Berta Sevillano, por dedicación y compromiso en la protección de las víctimas de violencia de género y sexual.

“El poder nos interesa menos a las mujeres, pero desde esos puestos podemos ayudar más", dijo en una entrevista con Levante-EMV la catedrática emérita de la Facultad de Medicina la UV, Ana Lluch. El reconocimiento se le otorga en este caso “por ser un referente para las mujeres en el ámbito de la sanidad pública y de la investigación y formación sanitaria”. “Hemos estado muy ocultas, hemos aportado a la ciencia mucho, pero no se ha visibilizado. Por eso todos estos premios creo que son buenos, los acepto porque creo que lo que hacen es visibilizar, no a mi persona, sino a la mujer como ente que puede llegar a conseguir aquellas metas que se proponga”, resumía en esta entrevista de 2019 , a raíz de otro de los numerosos premios que ha conseguido esta experta.

Asimismo, otro de los premios Meninas ha ido a parar al Proyecto Pupitre Rojo por “suponer una iniciativa innovadora y necesaria en la prevención de las violencias sexuales desde el ámbito educativo”. Se trata de una iniciativa para llevar a la comunidad educativa talleres especializados en educación sexual. Por último, se distingue a la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Margarita Soler, “por su trayectoria profesional, que la convierte en un referente en materia de igualdad”. Soler es l a primera mujer en ocupar el cargo , además de la primera en presidir un órgano estatutario de la Generalitat Valenciana.

Estos reconocimientos se enmarcan dentro de las actividades conmemorativas impulsadas por el Gobierno de España con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre.