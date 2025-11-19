El portavoz en la comisión de la dana sustituye a Pérez Llorca como síndic del PPCV

El PPCV ha elegido a Fernando Pastor como nuevo síndic en las Corts en sustitución de Juanfran Pérez Llorca, que este miércoles ha registrado su candidatura para presidir la Generalitat. Los 'populares' han designado al nuevo portavoz, el tercero de la legislatura tras el propio Pérez Llorca y el hoy conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, en una reunión en la Sala Vinatea a la que han acudido los 40 diputados que componen el grupo excepto Carlos Mazón y María José Catalá.

Pastor, procedente de Alcoi donde ha sido teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal hasta 2025, acumula dos legislaturas y media en las Corts. Entró en 2015, tras la renuncia del entonces elegido presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y desde entonces ha revalidado el escaño.

No obstante, el nombre de Pastor ha tomado fuerza interna en las últimas semanas al ser el portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana donde fue el encargado de 'interrogar' a Mazón. Ha demostrado ser un parlamentario de discurso duro y una de las voces a las que el PPCV ha confiado la defensa de su relato sobre la dana en las Corts.

También porque su perfil, como diputado por Alicante, no altera el equilibrio territorial del PP en el parlamento autonómico. De esa circunscripción era Pérez Llorca y de esa circunscripción seguirá siendo el nuevo síndic. Esa cuota territorial hubiera quedado descompensada hacia Valencia si se hubiera optado por la portavoz adjunta, Laura Chulià, de Benetússer y quien también estaba en las quinielas como opción más continuista.

La primera función que ha tenido Pastor ha sido presentar la candidatura de su antecesor en el cargo, Juanfran Pérez Llorca, para presidir la Generalitat. Además, Pastor deberá defender la postura del PP en el pleno de investidura del que Pérez Llorca espera salir elegido como ‘president’. Será el último turno de intervención, el que preceda a la votación. "Es una persona con experiencia, solvente que va a aportar mucho al PPCV y especialmente a las relaciones que debemos tener con todas las formaciones políticas", ha dicho Pérez Llorca.

Pastor también está llamado a defender la acción del nuevo Consell de Pérez Llorca en lo que queda de legislatura, donde la dana seguirá jugando un papel central. En ese sentido, como se vio en la comparecencia de Mazón en la comisión de las Corts, el nuevo síndic asume a pies juntillas el relato de la Generalitat sobre la tragedia y ha sido una de las voces más críticas con la gestión de la emergencia del Gobierno central.