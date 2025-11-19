PP y Vox avanzan hacia la investidura de Llorca con el registro de su candidatura

"Si no hubiera confianza plena en tener una mayoría en la votación, no se habría dado el paso". La reflexión la realizaba ayer en privado uno de los pesos pesados del PPCV, después del anuncio de que el secretario general de la formación, Juanfran Pérez Llorca, registrará esta mañana su candidatura para suceder a Carlos Mazón al frente del Consell, como publicó ayer Levante-EMV. Justo hoy es el límite para formalizar este paso dentro del plazo reglamentario de doce días desde la renuncia formal del ahora president en funciones. De esta manera, el grupo popular de las Corts se reúne a las 10.30 horas y luego está previsto que se proceda a la formalización de la candidatura.

La superación de este trámite indica, por tanto, que el PP tiene muy avanzado el apoyo de Vox para investir a su elegido, trasladan fuentes del PPCV. ¿Encarrilado? La respuesta preferían ayer dejarla sin respuesta. La consigna en la dirección popular es prudencia total. Ninguna palabra de más que pueda incomodar y torcer un acuerdo que, con la boca pequeña, se da por hecho.

No obstante, no está previsto (al menos de momento) un acto de presentación de documento alguno de acuerdo ni fotografía de apretón de manos, como sí sucedió en 2023, con el llamado 'pacto de la servilleta' que certificó el apoyo de los diputados de la ultraderecha a Carlos Mazón para su toma de posesión como jefe del Consell. Puede ser un primer gesto de diferencia y de marca propia de Pérez Llorca.

Sin embargo, Vox incidía ayer en esta petición. Desde Madrid, fuentes del partido se mostraban confiadas en el acuerdo, pero destacaban que "quedan algunos flecos". Y señalaban el contenido de la declaración que consideran que debe leer el candidato para escenificar el pacto de investidura. También apuntaban a precisar las partidas presupuestarias comprometidas.

Las fuentes del PP subrayan por su parte que el foco de los contactos mantenidos hasta ahora se ha puesto en la recuperación tras la riada y que ese hecho ayuda a que el entendimiento sea más sencillo. Juega también a favor que populares y voxistas ya se conocen bien. En dos años y medio es la tercera negociación, después de la de las elecciones de 2023 y tras la de los presupuestos de 2025, una vez que Santiago Abascal decidió la ruptura en julio de 2024 de los gobiernos autonómicos de coalición. Pérez Llorca ha tenido un papel relevante en ambos procesos además.

La ausencia de una escenificación del acuerdo con Vox puede ser un primer gesto de marca propia de Llorca

Relevo en la portavocía en Corts

El hasta hoy síndic del PP en las Corts fue ungido la semana pasada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para relevar a Mazón una vez que este anunció su dimisión y pasó a ser president en funciones. La reunión de esta mañana del grupo parlamentario popular servirá también para la designación de la persona que ocupe la portavocía. La síndica adjunta es Laura Chuliá. Es la opción con más posibilidades en este momento.

Este puede ser el primero de un carrusel de cambios, que deben llegar a partir de la investidura. Pérez Llorca, si logra finalmente la presidencia, tendrá en sus manos la formación de un nuevo Consell y habrá que ver cuántos de los actuales miembros repiten. También es de lógica que conforme un equipo de su más estricta confianza en Presidencia, diferente al que ha estado al lado de Mazón desde 2023.

Llorca comunicó el pasado viernes a través de X que había mantenido un primer encuentro presencial con los negociadores de Vox y que existía buena sintonía para avalar la continuidad de la alianza (formal o tácita) que opera en la Comunitat Valenciana desde 2023. Desde entonces no ha habido comunicación oficial alguna sobre el diálogo.

La presentación de la candidatura pone en marcha la maquinaria parlamentaria para la investidura. Así, la Mesa de las Corts ya ha anunciado que se reunirá mañana jueves, día 20, a las 10.30 horas y la Junta de Síndics lo hará después (a las 11.00). De esa cita saldrá la fecha del pleno de investidura del nuevo president, que ha de ser entre tres y siete días después del cierre del plazo de candidaturas (el 19). Por tanto, todo apunta a que la semana próxima habrá nuevo jefe del Consell si no hay giro de guion de último momento y Vox ofrece finalmente el apoyo de sus 13 diputados para que Pérez Llorca tenga la mayoría necesaria para ser elegido por la cámara autonómica.

Santiago Abascal (Vox) ha incidido en los últimos días en más de una ocasión en la urgencia de "presas y diques" para conseguir su apoyo. La reclamación de estas infraestructuras, competencia del Gobierno de España, se vislumbra por tanto como uno de los ejes del nuevo consenso de PP y Vox. Otros temas habituales de la guerra cultural, como la cuestión migratoria y el Pacto Verde Europeo, forman parte de la hoja de peticiones con la que los negociadores de la formación ultra se han sentado con Llorca. En este sentido, los populares valencianos y Vox tienen fresco su último pacto, ya que estos últimos dieron en marzo su apoyo a los presupuestos de 2025 de la Generalitat, centrados en la reconstrucción tras la riada.

El partido de ultraderecha ha evitado en los últimos días cualquier crítica a Mazón y al PPCV. Incluso ha pedido públicamente (lo hizo así su portavoz en las Corts, José María Llanos) que el candidato del PP para president fuera lo más cercano a Mazón. Por su parte, el diputado Ignacio Gil Lázaro (ex del PP) realizó una intervención en la comisión de investigación de la riada el pasado lunes, cuando intervenía Mazón, sin cuestionar ninguna de las decisiones del president en funciones el 29-O y centrando la responsabilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez.