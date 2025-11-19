“La presa de Forata está sola y necesita ayuda”. Así lo ha expresado el decano de la demarcación de la Comunitat Valenciana en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Javier Machi, que ha reclamado obra hidráulica que pueda ayudar a una presa que, de romperse, habría provocado durante la dana “un desastre total”. Una infraestructura que “lo pasó muy mal” ante los caudales exacerbados pero que resistió las avenidas de agua. “No podemos dejar que ella tenga que soportar todo el peso, teniendo el río Buñol, los barrancos que bajan desde Turis, desde Montserrat y aguas arriba”, ha destacado. No se puede permitir “con la cantidad de cosas que se pueden hacer”.

Lo ha dicho en el marco de la jornada ‘Se sabía y se ignoró, ¿y ahora qué?’, organizada por este colegio profesional en València más de un año después de la dana. En su conferencia, Machi ha explicado la presión a la que se vio sometida la presa el 29 de octubre de 2024. “El 67% de la superficie de la cuenca está aguas arriba de Forata”, ha detallado. En la tarde de la tragedia, le llegaba un pico de caudal de 2.400 metros cúbicos por segundo de los que salían del embalse 1.090. Es decir, que si la presa no hubiera resistido, habría sido “un desastre total”.

La jornada en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos / Redacción Levante-EMV

El ejemplo francés

Entre esas medidas que se pueden adoptar en la zona y para evitar la presión excesiva sobre Forata, Machi ha mencionado, entre otras, las “zonas de laminación para que la punta de velocidad, la punta de caudal, no llegue a donde más daño puede hacer”. Pero no es la única opción. El decano de los ingenieros de caminos ha mencionado algunas actuaciones en territorios e infraestructuras similares en Francia, por ejemplo cerca de Arlés.

Una medida posible a adoptar sería, por ejemplo, una actuación análoga a la que se ha llevado a cabo aguas abajo de Montpellier, donde se ha construido un rebosadero, es decir, una zona donde el agua rebosa y va a parar a un área más alejada. O se podría apostar por una medida similar a la adoptada en el río Vidourle, donde se construyó una mota de protección, para dar una segunda línea de protección a las localidades. En Arlès, ha señalado además Machi, se inauguró una infraestructura algo diferente: un dique “compacto y empotrado para evitar problemas de socavación”.

Las obras estructurales habrían funcionado

Machi también ha abordado la eterna pregunta: ¿qué hubiera pasado si la dana hubiera llegado con el plan de 2010 ejecutado, con esos siete proyectos estructurales realizados? “Habría funcionado”, ha resumido, aunque solo en parte. Por una parte, el proyecto preveía una zona de reforestación y plantación en la cabecera de los barrancos de Buñol y Godelleta. “Eso hubiera recibido caudal y la punta no habría llegado a Chiva como llegó”, ha reconocido el decano. Pero en Chiva no estaba prevista ninguna retención, tras la eliminación de la idea de hacer presas en la zona.

Más hacia la desembocadura, con las infraestructuras previstas y no ejecutadas, “el agua no habría llegado al barranco del Pozalet con ese caudal, porque estaba previsto un embalse antes de la zona crítica de Aldaia, Alaquàs y Xirivella”. El Gallego sí que se habría desbordado, ha considerado el ingeniero, pero “no habría llegado a l’Horta Sud lo que llegó”.

El coste de las obras necesarias

Lo que llegó, con el coste que tuvo. “Tenemos ya una valoración económica”. Lo ha destacado el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo. Estos profesionales han calculado ya cuánto costaría acometer las obras hidráulicas estructurales necesarias para prevenir futuros episodios como la dana. Ese presupuesto es abultado, pero no tanto, apunta. Asciende a 4.200 millones de euros en total, mientras que las acciones más urgentes podrían acometerse con 1.900 millones. “Me quedo asombrado cuando el Gobierno dice que ha invertido 8.000 millones, cuando se podría haber solucionado con 1.900”, ha denunciado Carrillo.

Miguel Ángel Carrillo con Vicente Martínez Mus y Javier Machi / Redacción Levante-EMV

Durante el encuentro, han puesto en valor el conocimiento de los ingenieros. “La administración se lava las manos diciendo que nosotros opinamos como cualquier otro que hay por ahí, y eso es de auténtica vergüenza”, ha criticado. Por eso, ha apostado por las infraestructuras hidráulicas ejecutadas y diseñadas con criterios técnicos. “El Estado me ha formado para dar una opinión en una materia que conozco”, ha reivindicado.

El presidente del órgano colegial ha recalcado que un año después de esa catástrofe queda claro que “puede volver a repetirse”, impulsado por el cambio climático. Para evitar sus efectos, ha recetado “infraestructuras hidráulicas planificadas y la regulación de todas las cuencas, especialmente la cuenca mediterránea”.

“No se han iniciado las obras contempladas en los planes hidrológicos”, ha denunciado Miguel Ángel Carrillo que, eso sí ha reconocido que la reconstrucción “avanza, aunque más lentamente de lo que nos gustaría”. Pero ello, ha dicho, “no resuelve el problema, sino que solo reconstruye” las zonas

La inauguración ha corrido a cargo del propio Carrillo y del vicepresidente segundo para la Recuperación y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. Estaba prevista la asistencia de la comisionada para la dana del Gobierno de España, Zulima Pérez, que finalmente no pudo acudir, cosa que Martínez Mus ha lamentado. “Lo primero que hice fue solicitar una reunión con la comisionada, es inexplicable que no tengamos una comisión mixta”, ha denunciado, porque hay “muchos temas en los que duplicamos entre administraciones o estamos siendo muy ineficientes''. Ha asegurado que de momento no tiene respuesta. Sobre la reconstrucción tras la dana, ha hablado de los trabajos como de una “tarea descomunal” y ha destacado que la Generalitat lleva ejecutados 700 millones de euros.

“Lamento que haya tenido que pasar un año con debates estériles sobre en qué restaurante o en qué minuto”, ha reprochado el vicepresidente, que ha considerado urgente empezar a abordar las actuaciones estructurales. Además, ha denunciado que se ha tardado un año en empezar la licitación para la redacción de los proyectos. “Mientras, hay mucha población valenciana que no duerme”, ha lamentado.