El PSPV estudia ir a los tribunales si Ens Uneix bloquea ayudas de la diputación a Gandia

Antes de que empezara el pleno de noviembre de la Diputación de Valencia que se celebra este miércoles, el ambiente ya anticipaba bronca: "Si la amenaza de Natàlia Enguix [vicepresidenta de la diputación] de dejar si recursos a Gandia por una crítica política se formaliza, pienso que está prevaricando y no descarto ir a los tribunales".

Así se refería en la entrada de la diputación el diputado del PSPV y secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, que también es concejal de Gandia. Las ayudas nominativas de la Diputación de Valencia han provocado un debate extenso que se ha prolongado durante unas dos horas y que ha estado lleno de reproches entre los miembros del equipo de gobierno que forman PP y Ens Uneix y los dos grupos de la oposición: Compromís y PSPV.

Desde el ejecutivo se ha defendido la concesión de este tipo de subvenciones y los criterios que las avalan, mientras que los partidos que están fuera de este equipo han dudado de su objetividad, de la "transparencia" con la que se gestionan y de los expedientes con los que se tramitan. Compromís y PSPV han considerado que "el color político" de cada ayuntamiento condiciona la recepción de esas ayudas y han apuntado que se entregan "a dedo".

Durante su debate, se ha aludido también a la polémica entre la vicepresidenta primera y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, y el socialista Vicent Mascarell, por las ayudas extraordinarias de la Diputación a esa localidad después de que Enguix apuntara recientemente que había decidido suspenderlas por los "insultos" y "mala educación" de Mascarell.

A partir de las menciones que a esa circunstancia han hecho desde el grupo socialista este diputado, su portavoz, Carlos Fernández Bielsa y el también socialista y alcalde de Cullera, Jordi Mayor, la vicepresidenta primera ha descartado entrar "otra vez" en "el choque de violencia, crispación y ataque directo a Ens Uneix, Ontinyent y la Vall d'Albaida" aunque ha remarcado su disposición a sentarse a hablar cuando se deje de insultar y se cree "un ambiente de confianza para poder negociar".

Mascarell ha preguntado "si la educación y ser simpático es un requisito para recibir ayudas" y si eso es "un elemento esencial para que un municipio pueda recibir recursos públicos", a la vez que ha considerado que establecer ese criterio "es muy perverso, muy injusto e, incluso, ilegal" y ha negado insultos por su parte. "No encontrarán ni en público, ni el privado, ni por escrito, ni de forma verbal ningún insulto", ha expuesto, además de apuntar que si se detectara por su parte "insulto, burla o mala manifestación" será "el primero en pedir disculpas".

La diputada ha afirmado que "le da mucha pena que el PSOE haya llegado a donde ha llegado" y que "pensaba que el PSOE que defiende la igualdad, el feminismo y está en contra del discurso de odio era diferente".

"Quiero dar ayudas a Gandia y a Cullera -Mayor ha comentado que él no ha insultado, ha reclamado ayudas de turismo para su municipio y se ha mostrado dispuesto a negociar-. Y acepto la propuesta del alcalde de Cullera de sentarse a hablar. Lo único que he pedido es que dejen esa actitud burlesca hacia En Uneix y hacia mí personalmente. No es la manera de hacer política", ha expuesto Natàlia Enguix, que se ha mostrado dispuesta "a sentarse, a hablar, pero siempre desde el respeto".

Mascarell ironiza con Enguix

Tras estas palabras, Vicent Mascarell ha afirmado con ironía que Enguix es "la vicepresidenta más válida que ha habido jamás en esta corporación" y que "si no existiera, habría que inventarla", además de aseverar que "toda la izquierda" está "en deuda" con ella por evitar "que las políticas de Vox se apliquen" en la diputación".

"Es una política eficaz, perfecta, educada, transversal que a la hora de dar subvenciones no mira ni el pueblo ni de dónde se es", ha añadido, a la vez que ha afirmado que "Ontinyent es "el mejor pueblo" de la Comunitat Valenciana, con "las mejores fiestas del mundo". El representante del PSPV ha subrayado que esperaba que todo lo que acababa de decir "sirva para que los pueblos socialistas vuelvan a recibir dinero" de esta institución provincial.

La diputada de Hacienda y miembro del PP, Laura Sáez, ha destacado las palabras "en un tono muy pacífico" de Mascarell, como "un cordero", y ha apuntado que "no es el mismo que nos acusó de ser peor que los etarras y nos acusó de ser los autores intelectuales de unas pintadas en su sede". Sáez ha remarcado que "se tiene que preguntar cuál es el órgano competente para dar las subvenciones" y de qué tipo de ayudas se habla porque "si son nominativas --fuera de las ordinarias que todos los ayuntamientos tienen y del presupuesto ordinario--, el competente es el pleno" y ha lamentado que Mascarell sea "victimista cuando realmente es el pirómano bombero".

110.000 euros a las fiestas de Ontinyent

Respecto a las ayudas nominativas -recogidas en catorce puntos del orden del día del pleno y rechazadas muchas de ellas- el presidente de la Diputación, Vicent Mompó (PP), ha asegurado que es el equipo de gobierno el que decide dónde llegan y donde no y ha asegurado que así se ha hecho también en otros mandatos, a la vez que ha aludido a otro tipo de subvenciones y ha defendido que todos los pueblos reciben. Ha considerado que el debate de este pueblo debe servir para "reflexionar".

El portavoz socialista ha pedido que ayudas como las otorgadas a las fiesta de Ontinyent -110.000 euros- o a algunos clubs deportivos -se ha acordado por unanimidad la destinada al club de fútbol de Torrent- se extiendan a otras poblaciones y ha censurado que la edil de Hacienda haya justificado la subvención dada a esa población por el pacto de gobierno entre PP y Ens Uneix y las dotaciones comprometidas.

"Extorsión" y "clientelismo"

Fernández Bielsa ha rechazado también la "extorsión", con "llamadas del PP a alcaldes del PSOE", y ha descartado entrar en el "chantaje". Asimismo, ha opinado que esto "si que va de ser simpático, de portarse bien y de color político".

Desde Compromís, Josep Riera, ha comentado respecto a las ayudas a trinquets, que se basan en expedientes "no fundamentados" que ha calificado de "buñuelo" --una crítica que ha rechazado Mompó-- y ha censurado que se "vuelve al clientelismo" y al "besamanos", así como a decidir según "el color político de cada ayuntamiento" y no "a un plan transparente". Sáez ha asegurado que "hay una lista de la Federació de Pilota para --la concesión de-- las ayudas".