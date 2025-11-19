Setenta mil sellos con el lema 'Contigo hoy, mañana y siempre' homenajean a las víctimas de la dana

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presentado este miércoles, junto a la comisionada del Gobierno de España para la dana, Zulima Pérez, y el presidente de Correos, Pedro Saura, el sello que homenajea a las víctimas de la catástrofe de octubre de 2024 con el lema “Contigo hoy, mañana y siempre”.

Correos emitirá setenta mil sellos, con un valor postal de 1 euro, incluidos en la serie Efemérides, para recordar a las víctimas y a sus familias y poner en valor a los vecinos, voluntarios y organizaciones que "demostraron espíritu de unidad y compromiso, trabajando juntos para superar las dificultades y apoyar a quienes más lo necesitaban".

Para el diseño del sello se ha utilizado la imagen diseñada por el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, que representa cómo de la destrucción que ocasionó la riada florece una rama como símbolo de esperanza.

La presentación del sello de Correos en homenaje a las víctimas de la dana / Redacción Levante-EMV / Ministerio de Política Territorial

Correos durante la DANA

Las oficinas de Correos en las zonas afectadas por la barrancada también sufrieron serios daños y, pese a ello, ofrecieron una serie de servicios sin coste para los damnificados. Lo hicieron, apuntan desde la empresa pública, cumpliendo las tareas asignadas a través del Real Decreto-ley 7/2024 de medidas para ayudar en la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la dana.

En concreto, se facilitaron los envíos postales y de paquetería gratuitos en los municipios de la zona cero, y el personal de Correos llevó a cabo actuaciones de información, intermediación y representación de los afectados para formalizar las solicitudes de las ayudas disponibles a través de las oficinas o en los domicilios de las personas afectadas, cuando fue necesario.

El ministro Ángel Víctor Torres y el director de Correos, Pedro Saura, presentan el sello en recuerdo de la dana / Redacción Levante-EMV / Ministerio de Política Territorial

Cualquiera puede comprar el sello recién emitido. Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.