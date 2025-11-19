Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que los próximos días veremos un descenso de las temperaturas a causa de una masa de aire muy frío "de origen ártico". Durante la jornada de hoy, miércoles, y mañana, jueves, se prevén todavía unas máximas que ronden los 20ºC grados.

Las mínimas se mantendrán estables pese a la llegada del viento proveniente del norte, pero el desplome llegará en las máximas. Además, existe una pequeña probabilidad de lluvia para los próximos días.

La temperatura media más baja desde 2013

El viento se va a intensificar a partir del viernes, cuando se registrará la temperatura media más baja para un 21 de noviembre desde 2013. Hasta 6ºC grados menos de media tendremos el viernes para lo que es normal en este momento del año. La intensidad del aire frío arrastrará la bajada de las temperaturas hasta el sábado.

A partir del domingo, la tendencia se normalizará de nuevo. Las temperaturas mínimas se mantendrán sobre los 8ºC y 9ºC grados a lo largo de la semana, pero las máximas decaerán hasta 5ºC de hoy al viernes, cuando los termómetros no superarán los 15ºC grados.

No se esperan nevadas pese al frío invernal

El propio viento que bajará las temperaturas durante el día, será el que no permita que desciendan también por la noche, aunque algunas nevadas llegarán al norte de la península. Pese a ello, es muy difícil que la nieve caiga en València, pero no podemos descartar que ocurra en zonas del interior.

Predicción de Aemet en València / Aemet

Posibilidad de lluvia en la llegada del frío ártico

Esta masa de aire seco pisará las fronteras de València a última hora del jueves y primera del viernes. Durante la jornada de mañana, jueves 20, tendremos cielos completamente nublados y probabilidad de lluvia del 10% en la segunda mitad del día.

La mínima probabilidad de precipitaciones llegará a la mañana del viernes con tan solo un 5% y desaparecerá para el resto de la semana. Según Aemet, estas posibles lluvias serán "muy poco significativas". Nada tendrán que ver con las tormentas vividas el pasado 17 de noviembre en las que cayeron más de dos decenas de rayos en la provincia de València y pilló desprevenida a gran parte de los valencianos.