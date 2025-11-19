Los tiempos de la investidura: entre el reglamento de las Corts y la visita de Felipe VI

Raro sería que diciembre empezara sin un nuevo 'president', el octavo del autogobierno, investido por las Corts. Con los pasos más difíciles ya dados, con la elección del sustituto de Carlos Mazón por parte del PP, y el acuerdo prácticamente sellado del nuevo aspirante con Vox para garantizar la mayoría parlamentaria, toca mirar a los tiempos. Es decir, una vez confirmado el quién y encarrilado el qué, es el turno del cuándo. Y para este hay condicionantes que van desde el propio reglamento de la cámara hasta variables externas como la presencia de los reyes en València y la entrega de los Jaume I.

Este miércoles se cumplirá el primero de los plazos señalados para el relevo de Mazón, el tope para que los grupos presentes a sus candidatos en la cámara autonómica. El PP registrará el nombre de Juanfran Pérez Llorca, consumiendo los doce días hábiles que comenzaron el pasado 4 de noviembre. Tras este empezará el siguiente margen: el de entre "tres y siete días" para que la presidenta de las Corts, Llanos Massó, fije el pleno de investidura "oída la junta de síndics", que ya ha sido convocada para este mismo jueves.

Será de este encuentro entre los portavoces parlamentarios y los miembros de la Mesa de la que salga la fecha para el pleno en el que Pérez Llorca explique su plan de gobierno y acabe con la votación del hemiciclo. Por los plazos legales, deberá ser la última semana de noviembre, entre el lunes 24 y el viernes 28, saltando a su vez la cita con la jueza de Catarroja que tiene el hoy síndic del PPCV como testigo en la causa. Estirando las costuras del reglamento podría incluso irse hasta el 1 de diciembre, pero nada justificaría una demora tan prolongada si hay un pacto cerrado entre las dos formaciones de la bancada derecha.

El síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, habla con sus compañeros antes de empezar un pleno de las Corts. / José Cuéllar/Corts

Por lo tanto, todo quedará en elegir día de la semana que viene. Y eso no es tan fácil porque el martes está bloqueado. No legalmente, pero sí por agenda institucional. Ese día está confirmada la presencia de Felipe VI en València con doble acto: primero con la apertura del curso universitario que quedó suspendido en septiembre por la alerta roja meteorológica y después con la entrega de los Premios Jaume I. A esos dos eventos ha de ir la máxima representación de la Generalitat, aunque el Consell evita confirmar si estará o no Mazón porque no se sabe si seguirá en el cargo.

Para ello la investidura debería celebrarse el lunes. El pleno dura una sola jornada (así fue en julio de 2023) y Pérez Llorca podría acudir como 'president' investido, aunque quizás no con el aval oficial del BOE porque no le daría tiempo a tramitar el cambio. Sea como fuere, es especular sobre una hipótesis compleja ya que fuentes conocedoras del proceso de investidura consideran que celebrar la sesión el lunes es precipitado. Por plazos, se podría, siempre con acuerdo de los grupos parlamentarios, si bien, en el PP no parecen ver con buenos ojos esta opción y prefieren que sea después.

¿Toma de posesión en fin de semana?

Esto llevaría la fecha hasta, como pronto, el miércoles, algo que a su vez permitiría al nuevo 'president' tomar posesión de su cargo antes del fin de semana, para lo que se requieren otras 48 horas de plazo después de la investidura. Sino, también podría celebrarse esta toma de posesión en fin de semana, algo que ya ocurrió en 2015 con Ximo Puig, quien prometió l'Estatut e hizo su entrada en el Palau un domingo, tras recibir el aval del pleno de la cámara un jueves por la tarde. Mazón, por su parte, siendo un jueves, prefirió postergar el acto institucional al lunes.

Los tiempos de la investidura también marcarán los pasos que den el Consell y sus miembros. De hecho, este martes, la vicepresidenta Susana Camarero aseguraba que no sabía si el celebrado esta semana había sido el último pleno con Mazón al frente y quién sabe si con alguno de sus consellers en torno a la mesa. "No soy yo quién debe contar cómo debe ser el nuevo Consell", indicó preguntada por si iba a ser un gobierno "continuista". "Iremos dando cuenta de la agenda", sentenció.