Carmen Lomana y Remedios Cervantes llenan Novotel Valencia Lavant en una jornada dedicada a la belleza real

Más de 200 mujeres se dieron cita en una Beauty Party que puso el foco en la importancia del autocuidado en todas las etapas de la vida

Carmen Lomana y Remedios Cervantes junto a algunas de las asistentes a la jornada

Carmen Lomana y Remedios Cervantes junto a algunas de las asistentes a la jornada / Novotel Valencia Lavant

Eduardo Enric

València

El pasado sábado, 15 de noviembre, el Novotel Valencia Lavant acogió a Carmen Lomana y Remedios Cervantes, dos mujeres consolidadas en el mundo celebrity para realizar un evento sobre la belleza real y la importancia del autocuidado, tanto cuando se es joven, como cuando no se es tanto. La jornada, que combinó divulgación, experiencias y charlas con expertas del sector, se ha consolidado como una propuesta novedosa en el panorama valenciano.

Durante la mañana, varias firmas líderes en cosmética, maquillaje y bienestar presentaron sus últimas novedades. Las asistentes pudieron conocer tendencias, probar productos y descubrir los avances tecnológicos que están marcando el rumbo del mercado beauty. Además, especialistas en micropigmentación, medicina estética y cirugía plástica ofrecieron ponencias en las que abordaron la búsqueda de resultados naturales desde una perspectiva profesional y accesible.

Se pudo disfrutar de una sesión de yoga a cargo de Yoga Brú, con la colaboración de Equilibrium Perfect Balance, un showroom a cargo de las marcas CNPHARMA, Unique Pink Collagen, LICO Cosmetics y Natulim. Además, Myrian Gonzalez, terapeuta, estuvo dando micro masajes con su método Yuhe y Carmen Pérez, la doctora Meydel Chavez y el doctor Giovanni Bistoni dieron las ponencias y el punto sabroso y saludable vino de la mano de Sigfrido Fruit

La importancia de quitarse límites

El momento más esperado llegó con la conversación entre Carmen Lomana y Remedios Cervantes, que compartieron una charla cercana ante un auditorio lleno. Lomana habló abiertamente sobre la fama, la madurez, la familia y la capacidad de reconstruirse ante las dificultades, mientras que Cervantes recordó su llegada a Valencia hace más de una década para iniciar una nueva etapa personal y profesional tras una crisis mediática que redefinió su trayectoria.

Momento de la charla de Carmen Lomana y Remedios Cervantes

Momento de la charla de Carmen Lomana y Remedios Cervantes / Novotel Valencia Lavant

El encuentro concluyó con un mensaje de empoderamiento femenino, subrayando que la edad no es un límite para liderar nuevas etapas vitales. Tras el éxito de esta edición, Novotel Valencia Lavant ya trabaja en una segunda convocatoria prevista para antes del próximo verano, en su habitual línea de comunicación de generar eventos experienciales que ya están siendo una referencia en la ciudad.

