Quiero Corredor cierra el ciclo de actos reivindicativos con la vista puesta en 2027: "A ver si a la última va la vencida"

En pocos foros un ministro del Gobierno de España se sienta ante un vídeo que resume sus propias promesas de plazos que no se cumplieron y las de sus predecesores. Pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha tenido que hacerlo este jueves en el octavo y último de los actos reivindicativos por el corredor mediterráneo que se ha celebrado en València. Un “fin de ciclo” a medio camino entre la celebración por lo conseguido -que el 100% de los tramos esté en alguna de las fases de desarrollo- y el hartazgo por los calendarios que no se cumplen. Tanto que, al Ministerio de Transportes, los empresarios congregados en el movimiento Quiero Corredor prefieren llamarlo “el Ministerio del Tiempo”.

Anuncios de nuevos plazos para acabar parte de la infraestructura, mensajes a favor de la España circular y no solo la radial y la insistencia en un mensaje: la reivindicación no cesará hasta que exista la conexión de alta velocidad, es decir, el ancho de vía internacional, desde Algeciras hasta la frontera con Francia. Así ha sido el octavo y último Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios y celebrado en el Roig Arena.

“Este tren no lo para nadie”

Con más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil reunidos, este ha sido el último de los actos multitudinarios que llevan celebrándose desde 2016 por toda España, aunque seguirán haciéndose chequeos semestrales, acciones territoriales y campañas de sensibilización, como han advertido los promotores. El lema escogido ha sido “Este tren no lo para nadie”, para indicar que, aunque el movimiento enfrente un cambio de ciclo, no se detendrá la reivindicación por las infraestructuras ferroviarias .

En el acto, presentado por la directora de Relaciones Institucionales de Levante-EMV, Silvia Tomás, y el humorista Javier Sancho, al ministro de Transportes, Óscar Puente, se le ha preguntado precisamente por ese hito final de la infraestructura: la conexión entre Algeciras y la frontera con Francia. La respuesta ha sido casi satisfactoria para el empresariado, porque el ministro ha podido dar una fecha, y es una fecha próxima, pero no del todo, porque no contempla el trazado en su totalidad.

Todos los asistentes al último acto de 'Quiero Corredor' /

Almería-Francia en 2027

“Ahora mismo no estoy en condiciones de comprometer una fecha si hablamos de Algeciras-frontera, porque hay un tramo, que es el Granada-Almería, que es el que está en el momento de menor madurez y tiene unas complejidades técnicas importantes”, ha reconocido el ministro. Pero sí se ha comprometido a que, al menos, “desde Almería hasta la frontera, en el año 2027 la infraestructura estará concluida”. Y espera que en condiciones de ponerse en servicio. Además, según ha podido saber Levante-EMV , esto permitirá la conexión de alta velocidad entre València y Alicante en 2027, con un trayecto aproximado de 50 minutos; y también con Barcelona, con una duración de cerca de dos horas.

Puente sí que se ha comprometido en dar plazo para algunas otras obras. En junio, se acabará la terminal de la Llagosta, que entrará en servicio, y la conexión con Martorell. En el caso de València, la Terminal Fuente de San Luis entrará en funcionamiento antes de junio del 2026, así como la conexión del puerto de Sagunto o del baipás de Almussafes. "Esto no solo nos dará servicio a esa zona industrial tan importante, sino que permitirá sacar muchos trenes de mercancías de la zona urbana como es Alfafar y Sedaví -, ha explicado- que ahora sufren el paso de estos trenes con mucho ruido por las noches". La conectividad del puerto de Castellón se espera para inicios de 2027.

El ministro Óscar Fuentes durante el acto de hoy de 'Quiero Corredor'. / JM. López

En representación del Gobierno de España ha estado también el comisionado gubernamental para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, aunque en una mesa redonda con el coordinador europeo del corredor, Mathieu Grosch. "El corredor mediterráneo representa una forma de entender Europa y, por lo tanto, tiene que ser financiado por Europa", ha considerado Boira ante Grosch, que ha contestado aludiendo a la necesidad de financiación público-privada. "España y Francia han hecho enormes esfuerzos para crear este corredor mediterráneo, que en su conexión con Europa relaciona las áreas económicas más importantes del sur de Europa", ha añadido Grosch.

“Volvemos a ser el semáforo de Europa”

“Sin la acción y presión de Quiero Corredor la infraestructura no estaría en su estado actual”, ha destacado, por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda. El empresario, que ha inaugurado el acto, ha añadido en su intervención que el movimiento “seguirá hasta que exista una conexión en ancho internacional desde Algeciras hasta la frontera francesa”. Porque los empresarios todavía encuentran motivos de preocupación.

Vicente Boluda en el acto de Quiero Corredor / J.M. López

El primero, la lentitud con la que se está desarrollando la infraestructura. “Además, se da la circunstancia de que todos los tramos que ya están en servicio, en su gran mayoría, responden a que, además de ser corredor mediterráneo, conectan con la capital de España”, ha reprochado Boluda. Pero, sobre todo, preocupan los cuellos de botella, entre ellos el túnel pasante de València. “Volvemos a ser el semáforo de Europa, en esta ocasión ferroviario”, ha lamentado el empresario. Ha añadido que “la infraestructura nacerá saturada, ya que siempre se ha hablado de una doble plataforma para separar la alta velocidad y el resto de usos, y eso, en la gran mayoría del trazado, no será una realidad en el futuro inmediato”. Y, por último, se ha mostrado preocupado por “la lentitud con la que avanzan los trabajos en Francia”.

En la misma línea lo ha destacado el presidente de Mercadona, Juan Roig, en declaraciones previas al acto, donde ha deslizado una "broma" disfrazada de deseo: "Que cuando llegue la M-100, en ese momento ya nos tocará el corredor mediterráneo a los que somos del Mediterráneo", ha destacado. "No sé si nuestros nietos lo verán, pero estamos luchando por ello", ha añadido. Y, para Puente y para todos los ministros que han pasado por el evento en años anteriores, ha lanzado Roig un mensaje: "Todos han dicho que a partir de 3 o 4 años estaría hecho, ahora estamos diciendo que en 2027; a ver si a la última va la vencida", ha concluido.

Juan Roig, justo antes del comienzo del acto en el Roig Arena / JM. López

Es el mismo mensaje que han compartido los empresarios Tomás Fuertes, presidente del Grupo Corporativo Fuertes, Sandra García-Sanjuán, presidenta ejecutiva de Grupo Starlite, Jorge Martínez Aspar, CEO de Aspar Team, y Marc Puig, CEO de Puig, en una mesa redonda de empresarios. “Ha habido voluntad de que no se hiciese”. Así ha resumido el CEO de Puig, Marc Puig, “Está claro que no quiso hacerse un AVE mediterráneo porque, si no, ya se habría hecho”, ha destacado el empresario.

Próximos pasos: reivindicar el agua

Pero no es la única reivindicación que seguirá. De hecho, la Asociación Valenciana de Empresarios y los representantes que, desde 2016, se han reunido en estos eventos, tomarán otra bandera reivindicativa, como ha podido saber Levante-EMV.

En un territorio especialmente castigado por los efectos del cambio climático, después de la dana y con el sempiterno debate del agua de plena actualidad, centrarán sus esfuerzos en la reivindicación de una mejor gestión hídrica. “Hablamos de aspectos como la reconstrucción de València tras la dana, las necesarias obras hidráulicas para que una catástrofe de esa magnitud no se vuelva a repetir, así como la solución al déficit hídrico en nuestro país, la energía, la educación, la productividad, el absentismo o la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar”, ha concluido.