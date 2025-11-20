El decano de COGITI, Tomás Játiva, nuevo presidente de Unión Profesional de València

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI Valencia) anuncia el relevo en la representación de Unión Profesional de Valencia (UPdV), que asume a partir de ahora, Tomás Játiva Collados, actual decano de COGITI Valencia. Játiva sustituye en la presidencia de esta institución a Angélica Gómez González.

El cargo natural de presidencia de Unión Profesional correspondía al decano de COGITI Valencia, Tomás Játiva, quien en su momento delegó esta responsabilidad en Angélica Gómez, entonces vicedecana, con el fin de asegurar el buen funcionamiento de ambas instituciones.

No obstante, tras la renuncia la semana pasada de Angélica Gómez a su cargo de vicedecana y a su puesto en la Junta de Gobierno de COGITI Valencia, se produce también de manera consecuente y natural el cambio en la presidencia de Unión Profesional, que vuelve a ser asumida directamente por el decano.

La Junta de Gobierno de Unión Profesional ha querido expresar su agradecimiento a Angélica Gómez “por su extraordinaria labor, profesionalidad y entrega durante todo este tiempo, además de su firme defensa del papel de los colegios profesionales”. Del mismo modo, ha señalado cuál será el plan a seguir para avanzar hacia el futuro “trabajaremos desde la unidad, la cooperación y el esfuerzo conjunto de todos los colegios profesionales. Unión Profesional debe seguir siendo una plataforma sólida, capaz de impulsar proyectos transversales y de fortalecer la voz colectiva de nuestras profesiones en beneficio de la sociedad valenciana”, ha comentado Játiva.

Precisamente, este miércoles se ha celebrado la primera Junta Directiva presidida por Tomás Játiva. Actualmente esta institución reúne a un total de 43 colegios de los ámbitos sanitario, jurídico, técnico, económico, científico y social, representando a más de 90.000 profesionales colegiados. Gracias a esta amplia representatividad, UPdV actúa como plataforma de colaboración, intercambio de buenas prácticas y defensa del interés general valenciano.

La asociación reafirma su compromiso con todos los profesionales colegiados de la provincia y con la sociedad valenciana en su conjunto. En esta nueva etapa con la presidencia de Tomás Játiva, se continuará trabajando para que la colegiación siga siendo sinónimo de excelencia, confianza y servicio público de calidad.