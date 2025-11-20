La diputación reclama al Gobierno una ley para abolir la prostitución por el 25N

La Diputación de Valencia ha aprobado este miércoles en su sesión plenaria la moción presentada por el Grupo Ens Uneix, promovida por su portavoz y vicepresidenta provincial, Natàlia Enguix, con motivo del 25 de Noviembre. El acuerdo- respaldado por Ens Uneix, PSOE y PP; con la abstención de Compromís y el voto en contra de Vox- sitúa en el centro la exigencia de una ley abolicionista de la prostitución como medida imprescindible para combatir la violencia contra las mujeres.

La moción aprobada sostiene que la prostitución constituye una forma extrema de explotación sexual y que cualquier política pública de igualdad debe asumir su carácter estructuralmente violento. Por ello, los grupos políticos de Ens Uneix, PP y PSOE apoyaron reclamar al Gobierno de España que impulse una normativa que desmantele el sistema prostitucional, persiga la demanda y garantice alternativas y protección a las mujeres atrapadas en situaciones de explotación.

Durante el debate, Enguix subrayó que no es posible abordar la violencia machista sin afrontar la realidad de la prostitución, dado que ambas comparten dinámicas de abuso, coerción y vulnerabilidad. Según explicó, avanzar hacia un modelo abolicionista implica “reforzar la prevención, actuar contra quienes se lucran con la explotación sexual y ofrecer acompañamiento integral a las mujeres afectadas”.

Durante el debate, la diputada de Compromís, Dolors Gimeno, se mostró contraria a reclamar la abolición de la prostitución porque, afirmó que “sin medidas de protección social y sin derechos laborales para las mujeres que ejercen el trabajo sexual incrementaría su vulnerabilidad”. Un extremo al que respondió la vicepresidenta afirmando que “la prostitución no es un trabajo y no podemos hablar de trabajadoras sexuales”. En esa misma línea se pronunció la diputada del PSOE, Neus Garrigues, diciendo que “no podemos entender la prostitución como un trabajo”. Y, agradeció a Ens Uneix la moción presentada “porque la violencia machista es una violación de los derechos humanos y un problema de Estado”.

Así, el texto aprobado también renueva el compromiso de la Diputación con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y pide a la Generalitat que actualice el Pacto Valenciano. Enguix destacó la labor de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género, impulsada por la Diputación y formada por 246 municipios, que ha calificado como “un pilar de la respuesta institucional”. Asimismo, ha insistido en que la administración local es la que “llega antes y mejor” a las víctimas, y que la cooperación municipal “es imprescindible para garantizar una detección precoz, una atención integral y un seguimiento adecuado”.

El texto aprobado también contempla los datos oficiales más recientes sobre violencia de género, que continúan evidenciando la magnitud y persistencia del problema: 38 mujeres asesinadas en lo que va de año y 3 menores víctimas mortales, cifras que se suman a los 1.333 feminicidios registrados desde 2003 y los 65 menores asesinados desde 2013. Además, 20 menores han quedado huérfanos en 2025. El documento señala, asimismo, que estas cifras no solo remiten a los asesinatos: alertan del aumento y normalización de otras formas de violencia, como la violencia vicaria, sexual, económica y digital, a menudo invisibilizadas y especialmente presentes entre la población joven, además de la prostitución que centró el debate.

La vicepresidenta advirtió, durante su exposición, de los problemas detectados en el sistema telemático de control de agresores y reclamó una auditoría urgente para garantizar su funcionamiento, insistiendo en que la seguridad de las mujeres no puede verse comprometida por fallos técnicos. Enguix concluyó que la aprobación de esta moción reafirma la implicación institucional de la Diputación y marca una posición clara contra la violencia de género y contra la prostitución porque “es una forma de violencia y la vía para erradicarla es la abolición”. Asimismo, recordó que el próximo lunes 24 de noviembre a las 18 horas tendrá lugar el acto de entrega de la novena edición de los premios Celia Amorós y la lectura del manifiesto que tendrá lugar en el Centro Cultural Deportivo La Petxina.