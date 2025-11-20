Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los diputados buscan quién les investigue (académicamente)

Sesión plenaria en las Corts, imagen de archivo.

Sesión plenaria en las Corts, imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

Redacción Levante-EMV

València

El parlamentarismo valenciano quiere tener quien le investigue. Académicamente hablando, claro. Las Corts ha lanzado dos premios para tesis doctorales acabadas o presentadas en 2025 que versen de alguna manera con la actividad de la cámara autonómica. Así consta en el DOGV donde se da publicidad al concurso sobre la publicación de dos "trabajos de investigación" o "tesis doctorales" para incorporarse a la colección de libros 'Temes de Les Corts Valencianes' a razón de 1.100 euros de premio.

Según señala la resolución aprobada por la cámara autonómica, la convocatoria entiende que están "directamente relacionados" con el derecho parlamentario los trabajos o tesis que hablan de "la configuración del parlamento como institución", las funciones asignadas a este, "los mecanismos tecnicojurídicos articulados para desarrollar estas materias", las "relaciones que se establecen entre los poderes del Estado en el marco de un sistema parlamentario" o "la regulación del estatuto de derechos y deberes de los miembros de la cámara".

