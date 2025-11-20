En Directo
Minuto a minuto
Directo: El movimiento 'Quiero Corredor' se despide en València y recoge el agua como nueva reivindicación
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) celebra hoy en València el octavo y último acto empresarial por el corredor mediterráneo
El Movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebra hoy en València el octavo y último acto empresarial por el corredor mediterráneo, que acoge a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil de toda España. Será el último de los actos multitudinarios, aunque seguirán haciéndose chequeos semestrales, acciones territoriales y campañas de sensibilización.
Tras abanderar las reivindicación de lograr un eje de conexión ferroviara que conecte todo el arco mediterráneo, los empresarios que, desde 2016, se han reunido en estos eventos, tomarán otra bandera reivindicativa. En un territorio especialmente castigado por los efectos del cambio climático, después de la dana y con el sempiterno debate del agua de plena actualidad, centrarán sus esfuerzos en la reivindicación de una mejor gestión hídrica, que proporcione los recursos suficientes. Y que estos sean gestionados de la mejor manera posible.
"Una forma de entender Europa"
El evento continúa con un diálogo entre Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno de España para el corredor mediterráneo, y Mathieu Grosch, coordinador europeo del corredor mediterráneo.
Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno de España para el corredor mediterráneo: "El corredor mediterráneo representa una forma de entender Europa y, por lo tanto, tiene que ser financiado por Europa",
Por su parte, Mathieu Grosch, coordinador europeo del corredor mediterráneo: "España y Francia han hecho enormes esfuerzos para crear este corredor mediterráneo, que en su conexión con Europa relaciona las áreas económicas más importantes del sur de Europa"
El acto prosigue
Comienza ahora el repaso al "chequeo semestral" de las obras del corredor mediterráneo. La presentadora, directora de relaciones institucionales de Levante-EMV, Silvia Tomás, y el humorista Javier Sancho repasan el estado de todos los tramos y su grado de ejecución.
Boluda reclama "obras hidráulicas" tras la dana
Por último, el presidente de AVE ha pedido a los poderes públicos que, ya que se ha demostrado que son capaces de alcanzar consensos como el del corredor, "actúen de igual forma con asuntos de Estado en los que nuestro país necesita acuerdos". Entre estos, se ha referido a la reconstrucción de València tras la dana, en concreto a las "necesarias obras hidráulicas para que una catástrofe de esta magnitud no se vuelva a repetir". Pero también a las acciones contra el "déficit hídrico", como ya adelantó Levante-EMV, nueva bandera de los empresarios valencianos. Asimismo, ha reclamado pactos sobre la "sostenibilidad de nuestro estado del bienestar"
Boluda sobre el Corredor: "Nacerá saturado"
Boluda ha detallado algunos aspectos que preocupan a los empresarios. El primero es la lentitud. "Todos los tramos que ya están en servicio en su gran mayoría responden a que además de conectar con el corredor conectan con la capital de España", ha denunciado. El segundo, los cuellos de botella, entre los que ha destacado el túnel pasante de la ciudad de València. "Como ocurrió en los 80 con la AP7, volvemos a ser el semáforo de Europa, en este caso ferroviario", ha lamentado Boluda. Asimismo, ha criticado que esta infraestructura "nacerá saturada". No solo eso, sino que ha denunciado "la lentitud con la que avanzan los trabajos en Francia, país por el que deben adentrarse nuestros productos en Europa".
"Nos gustaría que este acto, el último, sirva para reafirmarnos en la fuerza que tenemos los empresarios y la sociedad civil. Los empresarios somos el verdadero motor de este país y nos lo tenemos que creer más", ha destacado. Ha considerado que "decir que se va a finalizar gracias al movimiento Quiero Corredor es muy pretencioso", pero también ha añadido que "sin nuestra acción y presión no estaría en el estado actual en el que se encuentra".
'Quiero corredor' reivindica el ancho internacional de Algeciras a la Junquera
En su intervención sobre el escenario, Vicente Boluda ha explicado que con este acto se pondrá fin a los encuentros empresariales de la iniciativa 'Quiero corredor', pero ha confirmado que el movimiento "seguirá hasta que exista la conexión" de alta velocidad, es decir, el ancho de vía internacional, desde Algeciras hasta la frontera con Francia. "Es un hecho que los sucesivos gobiernos de España han incumplido sus promesas -, ha añadido- y que el panorama empezó a despejarse cuando nos pusimos en marcha con esta iniciativa".
El empresario ha reconocido que el "100 % de los tramos" están en alguna de sus fases de desarrollo: estudio, licitación, obra o en servicio. Y, por eso, ha querido asegurar que "el corredor avanza, aunque el ritmo que la sociedad española necesita sería un poco más rápido".
Críticas a las "políticas centralistas de Madrid"
Josep Sánchez, presidente de Foment del Treball: "Es totalmente inadmisible que no haya posibilidad de hacer el recorrido València-Barcelona a través del ferrocarril o a través de la alta velocidad". "Queremos que de una vez por todas este corredor sea una realidad porque ya es importante desde la óptica de la vertebración económica española, de que podamos tener la periferia un corredor por tren -, ha proseguido en sus declaraciones a los medios antes del inicio del acto-. No es de recibo que las políticas centralistas de Madrid hayan evitado que el corredor, que tenía que haber sido una realidad en 2025, no lo sea"
Objetivos "cumplidos" para Boluda
Este es el último de los actos multitudinarios en defensa del corredor mediterráneo, ha asegurado el presidente de AVE Vicente Boluda. “Hemos cumplido los objetivos con los que nació esta plataforma de Quiero Corredor, aunque va a seguir viva hasta que esté totalmente terminado”.
Ha explicado que la reivindicación se inició al tener consciencia de la radicalidad del transporte en España: “Todo pasaba por Madrid y no comunicaba zonas muy importantes”, ha lamentado. Ha apostado por “la España circular”. “Creemos que es tan importante como la España radial, y vimos que no había ningún interés político”, ha añadido. Así nacieron estos actos.
La resignación valenciana
El empresario Juan Roig ha asegurado también que no le sorprende la tardanza en hacer la infraestructura del Corredor Mediterráneo: “Estamos acostumbrados, para hacer el baipás estuvimos mucho tiempo”. Sobre el túnel pasante, ha reconocido que es “una infraestructura también muy importante”. Pero más importante ha considerado el corredor en sí. “El 50% de la riqueza de España se genera aquí”, ha añadido.
Segundo chequeo semestral
Además, y como es habitual en estos encuentros, durante el acto, conducido por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Levante-EMV, Silvia Tomás, y el humorista Javier Sancho, se presentará el segundo chequeo semestral de las obras del corredor mediterráneo, que analizará el estado actual y los avances de la infraestructura. Los empresarios, además, insistirán en la necesidad de culminarla en los plazos comprometidos. El acto contará con la intervención del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que podrán dirigirse.
Roig: "Que llegue el corredor a los que somos del Mediterráneo"
Juan Roig bromea: “Esperamos que cuando llegue la M-100, como llegó la M-30, M-40 y M-50; que a la vez que la M-100, ya nos llegue el Corredor Mediterráneo a los que somos del Mediterráneo”. “Estamos luchando por ello, reivindicando durante mucho tiempo y vamos a continuar -, ha añadido-. Esto no es el final. Lo que decimos es que la segunda y tercera ciudad de España no están unidas por nada”.
