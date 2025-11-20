Directo: El movimiento 'Quiero Corredor' se despide en València y recoge el agua como nueva reivindicación

Boluda sobre el Corredor: "Nacerá saturado"

Boluda ha detallado algunos aspectos que preocupan a los empresarios. El primero es la lentitud. "Todos los tramos que ya están en servicio en su gran mayoría responden a que además de conectar con el corredor conectan con la capital de España", ha denunciado. El segundo, los cuellos de botella, entre los que ha destacado el túnel pasante de la ciudad de València. "Como ocurrió en los 80 con la AP7, volvemos a ser el semáforo de Europa, en este caso ferroviario", ha lamentado Boluda. Asimismo, ha criticado que esta infraestructura "nacerá saturada". No solo eso, sino que ha denunciado "la lentitud con la que avanzan los trabajos en Francia, país por el que deben adentrarse nuestros productos en Europa".

"Nos gustaría que este acto, el último, sirva para reafirmarnos en la fuerza que tenemos los empresarios y la sociedad civil. Los empresarios somos el verdadero motor de este país y nos lo tenemos que creer más", ha destacado. Ha considerado que "decir que se va a finalizar gracias al movimiento Quiero Corredor es muy pretencioso", pero también ha añadido que "sin nuestra acción y presión no estaría en el estado actual en el que se encuentra".