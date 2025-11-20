Educación aprueba un crédito extraordinario para cambiar la red de fontanería del IES Campanar tras el foco de legionella

Educación ha aprobado un crédito extraordinario para cambiar la red de fontanería del IES Campanar tras el foco de legionella. Fuentes del departamento de Campanar explican que la dirección territorial de València lleva varios días asesorando al centro y ayudándole a presentar la documentación necesaria.

El IES Campanar, un edificio que se acerca a los 50 años de antigüedad, ya ha iniciado el proceso de contratación para estas obras y ha solicitado varios presupuestos. La Dirección Territorial de Valencia ha estado asesorando al centro durante días, y desde la Dirección General de Centros Docentes se contactará mañana con el instituto para facilitar el procedimiento necesario para la presentación de la documentación.

Respuesta urgente

La necesidad de esta acción urgente surge del "lamentable estado de las tuberías de la red de fontanería" del centro, cuyas fugas causadas por la corrosión han sido identificadas como el origen y la vía de entrada para la proliferación de la bacteria.

Para que el gasto extraordinario se apruebe con la mayor celeridad posible se están elaborando tres informes: uno de Infraestructuras Educativas, otro de Inspección Educativa y un tercero de Tramitación de Centros Docentes.

De manera paralela, y como medida paliativa inmediata, el IES Campanar ya contrató a una empresa para realizar un tratamiento de aguas. Hoy se realizarán nuevos análisis, 15 días después del tratamiento, para verificar si ha surtido efecto. Sin embargo, la Conselleria ha asegurado que, independientemente del resultado de estas pruebas, la red sanitaria interna y externa será sustituida para erradicar el problema de raíz.

La crisis sanitaria se hizo evidente tras la detección de legionella en dos puntos de muestreo el pasado 30 de octubre, lo que obligó al equipo directivo a clausurar inmediatamente las zonas afectadas y cortar el agua para los casi 700 estudiantes durante más de siete días. Posteriormente, se confirmó el primer positivo por la enfermedad registrado en una alumna del centro, quien se encuentra bien tras la detección.

Un problema enraizado durante décadas

Aunque la Conselleria ha reaccionado ante la crisis de salud pública, el instituto está sigue con unas infraestructuras que se desmoronan tras décadas de promesas incumplidas para construir un nuevo instituto.

Este abandono se evidencia en la larga lista de deficiencias estructurales del centro, que incluyen problemas de accesibilidad por la falta de un ascensor o elevador, precario aislamiento térmico (el edificio está muy frío en invierno y muy caliente en verano), y problemas con la instalación eléctrica. Un abandono que se ha mantenido durante gobiernos de todo color político.

En los últimos dos presupuestos de la Generalitat, se había incluido una partida de 200.000 euros para la redacción del proyecto del nuevo Instituto, pero esta dotación ha permanecido sin ejecutar (cero euros ejecutados) durante dos años seguidos. La necesidad de un nuevo centro era ya considerada imprescindible desde 2003, hace 22 años.

Antes de la intervención de los técnicos, el centro había enviado correos semanales a la Dirección de Infraestructuras Educativas solicitando mejoras y una reunión prometida desde septiembre, pero no había recibido ni una sola respuesta a sus urgentes comunicaciones. La respuesta actual de la Dirección General de Centros Docentes y la tramitación de los informes urgentes buscan revertir la situación de "abandono absoluto" que ha puesto en riesgo la salud y seguridad de la comunidad educativa.