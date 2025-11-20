Tribunales
El responsable de los agentes medioambientales el 29-O: "Yo los ofrecí [para vigilar barrancos] pero nunca nos dijeron nada"
El director general de Medio Natural Luis Gomis declara ya ante la jueza de Catarroja sobre el ofrecimiento de los efectivos de Medio Ambiente que nunca se movilizaron y que ha enfrentado a Medio Ambiente con los responsables de Emergencias
El director general de Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente Luis Gomis, máximo responsable de los agentes medioambientales el 29 de octubre de 2024 ha asegurado ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja: "Yo los ofrecí [para vigilar barrancos] pero nunca nos dijeron nada".
Gomis declara desde las 9.30 horas en los juzgados de Catarroja donde ha llegado dos minutos antes de las 9 de la mañana. Su testimonio es clave para averiguar un detalle crucial de la fatídica jornada que dejó 229 fallecidos: por qué no se movilizaron los agentes medioambientales para vigilar los barrancos. Testigos de Emergencias aseguran que los solicitaron y se les denegaron. Medio Natural defiende que los ofreció y nadie los movilizó, como ha confirmado hoy el director general a la jueza y el fiscal de la dana, además de las acusaciones y las dos defensas.
Precisamente, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, investigado en la causa, se revolvió contra la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana por un informe remitido a la causa de la dana por el área del testigo que declara hoy "Lástima que el señor [Luis] Gomis no tuviera la diligencia el día de la dana de cerciorarse que llegaba su mensaje" de ofrecimiento de los agentes medioambientales para vigilar barrancos, aseguró el letrado del exnúmero dos de Emergencias, José María Bueno Manzanares.
