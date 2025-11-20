Exigen a Camarero que convoque el Consell Valencià de les Dones ante el 25-N para abordar la violencia machista

El Consell Valencià de les Dones constituye el principal espacio de representación y defensa de la igualdad, así como de promoción de los derechos e intereses de las mujeres en la Comunitat Valenciana. Varias representantes de entidades que integran este órgano han elaborado un comunicado en el que consideran incomprensible que el Consell Valencià de les Dones, como principal vía de participación, no haya sido convocado para analizar la realidad de la violencia sobre las mujeres en la Comunitat Valenciana, detectar carencias y proponer medidas de mejora. Y exigen su convocatoria inmediata a la presidenta de este órgano y vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. "Que convoque con urgencia el órgano y facilite la información relativa a los recursos, presupuestos y mecanismos de prevención y protección existentes", apuntan entidades como Alanna, Consell Dones Joves, Asociación Por ti Mujer, Asociación E-Mujeres, Federació Dones Progressistes, Xateba, CC OO PV y UGT-PV, organizaciones firmantes de la solicitud.

Las cifras de una lacra social

Recuerdan además que la "violencia machista es una consecuencia directa de la desigualdad, que niega a las mujeres su derecho más fundamental: el derecho a la vida". "Las cifras de víctimas mortales continúan siendo inaceptables en una sociedad que aspira a garantizar el futuro y la seguridad de las mujeres. En 2025, la cifra oficial de víctimas mortales en el ámbito estatal ha sido de 38 mujeres y tres menores", explican en su comunicado. Y recuerdan que durante 2024, "la Comunitat Valenciana fue la cuarta autonomía con mayor número de víctimas mortales y se registraron cerca de 30.000 denuncias". "Resulta especialmente alarmante que la Generalitat no haya implementado un nuevo plan de lucha contra la violencia, dado que el anterior expiró en 2022", subrayan.

Negacionismo de ultraderecha

Las entidades muestran su profunda indignación por la falta de contundencia y la asunción de medidas contra los derechos de las mujeres, ante la difusión de discursos negacionistas y falsos promovidos por la ultraderecha, que niegan la existencia de una violencia específica contra las mujeres por su condición. Esta actitud supone un grave retroceso en el reconocimiento y protección de las víctimas de violencia de género.

Las citadas entidades solicitan, asimismo, que se informe sobre las previsiones para la aprobación del II Pacto valenciano contra la violencia machista. Por último, instan a la Administración a cumplir los Estatutos del Consell mediante la elección de la segunda vicepresidencia, que debe recaer en una representante de las entidades con vocalía, conforme establece la normativa vigente. El incumplimiento de este requisito supondría, según consideran, una merma considerable del papel representativo de este órgano de participación.