Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La flor de Pascua: mucho más que un adorno efímero

Flores de Pascua

Flores de Pascua / Pexels

Natacha Payá

La Navidad ya asoma en el calendario y se nota en las calles y hogares, donde los adornos comienzan a ser visibles y anuncian la llegada de las fiestas. Entre todos ellos, hay un clásico que no suele faltar en las casas: la flor de Pascua.

Sus hojas rojas llenan los salones y escaparates cada diciembre, incluso ya comienzan a verse en las tiendas y supermercados. Aunque su vida suele ser breve, no siempre tienen que pasar a mejor vida después de las fiestas.

También conocida como Poinsettia, esta planta procede de México, Guatemala y América central, donde crece de manera natural. Es la flor por excelencia de la Navidad y su nombre científico es Euphorbia pulcherrima. En España su cultivo tiene gran relevancia: se producen alrededor de nueve millones de ejemplares cada año. Por su origen tropical, la flor de Pascua necesita ambientes cálidos y cierta atención para mantenerse radiante.

Para los aztecas, esta planta tenía un fuerte significado simbólico. La usaban como remedio medicinal y como afrenta a los dioses. Ya en el siglo XVI comenzó a asociarse con las celebraciones navideñas, aunque su popularidad internacional llegó gracias a Joel Robers Poinsett, embajador de Estados Unidos en México, quien en la década de 1820 llevó esquejes a su país y fomentó su cultivo.

Aunque florece en otoño e invierno, la Poinsettia proviene de un entorno tropical. En México, el trópico de Cáncer divide el país en dos zonas climáticas: una templada y otra tropical, esta última con temperaturas cálidas todo el año y lluvias influenciadas por los huracanes, debido a la Zona de Convergencia Intertropical.

Si quieres conservarla en casa, retira el plástico envolvente tras comprarla, ya que puede asfixiarla, nunca la expongas al directo y déjala en un ambiente cálido sin exceso de calefacción. Lo ideal es mantener una temperatura diurna de unos 22 grados y nocturna superior a los 15 grados. Por último, no te olvides de regarla, pero solo cuando la tierra esté seca al tacto. ¿Preparados para cuidarla esta Navidad?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
  2. La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
  3. La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
  4. Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
  5. Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
  6. Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
  7. Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
  8. Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor

La flor de Pascua: mucho más que un adorno efímero

La flor de Pascua: mucho más que un adorno efímero

Alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la Comunitat Valenciana por la llegada del frío polar

Alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la Comunitat Valenciana por la llegada del frío polar

Los diputados buscan quien les investigue (académicamente)

Los diputados buscan quien les investigue (académicamente)

El sabor auténtico del mejor chocolate artesano, gratis con LEVANTE-EMV

El sabor auténtico del mejor chocolate artesano, gratis con LEVANTE-EMV

Mompó tiene una canción para María José Catalá

Mompó tiene una canción para María José Catalá

El decano de COGITI, Tomás Játiva, nuevo presidente de Unión Profesional de València

El decano de COGITI, Tomás Játiva, nuevo presidente de Unión Profesional de València

Los sindicatos educativos arrancan su calendario de protestas con huelgas en el horizonte

Los sindicatos educativos arrancan su calendario de protestas con huelgas en el horizonte

La jueza de la dana pide a Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O

La jueza de la dana pide a Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O
Tracking Pixel Contents