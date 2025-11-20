Un incendio en la planta de Vaersa en Picassent desata la indignación de los trabajadores: “No hay mantenimiento ni limpieza”

Quedó en un susto pero “perfectamente podría haber sido un episodio grave”, dada la falta de limpieza y acumulación de material sin recoger hasta niveles peligrosos. Así definen desde el sindicato UGT en Vaersa lo que ocurrió en la madrugada del día 5 de noviembre, cuando se produjo un incendio en uno de los fosos de la planta de Picassent, donde la empresa pública presta el servicio de reciclaje de todos los residuos plásticos -el contenedor amarillo- de València y su área metropolitana. “No hay mantenimiento ni limpieza diaria”, denuncian desde el sindicato. En particular, la situación preocupa en los fosos que llevan el material seleccionado a las prensas para compactarlo. Ahí se registró el origen del fuego.

Lo que prendió la chispa en concreto todavía se desconoce. Fuentes sindicales ven probable que pudiera deberse a la deflagración de algún envase, como los de aerosoles o lacas, por la elevada temperatura, pero todavía queda por determinar. Eso sí, desde el sindicato aseguran que “los propios bomberos y la policía local reconocieron que fue el exceso de material en el foso lo que propició la propagación del incendio”. No hubo heridos ni gran destrucción, pero el fuego ha colmado el vaso de la paciencia de los trabajadores, que denuncian el estado de falta de salubridad en el que se encuentra la planta. Pero, aunque desde la Conselleria de Medio Ambiente reconocen que había presencia de material en el fondo del foso, añaden que cuando se accedió al interior "se comprobó que estaba intacto, no se había quemado, y el incendio no se propagó"

"Reiterados incumplimientos en materia de seguridad y salud"

El incendio comenzó en la madrugada del día 5, en uno de los fosos que lleva el material a las prensas para que se compacte. A las 4.40 horas de la mañana, los operarios se percataron de la existencia de humo en uno de los fosos y al instante aparecieron las llamas, según el relato de la representación sindical. Mientras esperaban a los bomberos, que llegaron pasados 20 minutos, junto con la Policía Local, el personal de la planta intentó extinguir la llama con dos mangueras. También se personaron la Guardia Civil y una ambulancia, que no fue necesaria porque no hubo personas heridas. En unas pocas horas, a las 11, se retomó la actividad, y a las 18 horas en el foso afectado.

Pero el episodio es, defienden los trabajadores, un toque de atención para la Conselleria, para que se mejore el estado de salubridad e higiene de la planta. “La propagación del fuego se produjo por el excesivo material de rechazo que había en el foso porque no hay un mantenimiento y limpieza a diario”, denuncian desde la UGT, y también reprochan “los reiterados incumplimientos en materia de seguridad y salud, como por ejemplo la falta de mantenimiento y limpieza de las instalaciones”.

La planta de Vaersa en Picassent / Google Maps

Solo se ha limpiado un foso

“Como norma general, el jefe de la planta utiliza los paros de la maquinaria cuando hay una avería para realizar la limpieza de los fosos”, indican estas mismas fuentes, que explican además que, a pesar de las quejas de la UGT, de los tres fosos que hay en la planta solo se ha limpiado uno. Desde el sindicato también han denunciado la falta de personal que pueda encargarse de estas tareas.

Desde la representación sindical de UGT en la planta explican que se ha incrementado la productividad interanual en las instalaciones en un 13,6%. “Se recicla más, la gente está cada vez más concienciada y se destinan más recursos a producir, pero no al mantenimiento de las plantas”, denuncian. Y recuerdan, además, que esa infraestructura abastece a València y toda su área metropolitana, de modo que potenciales fallos o problemas graves en ella implicaría dejar sin servicio de reciclaje de residuos a todo este área.

Conselleria: El incendio no se propagó

Por su parte, desde la Conselleria de Medio Ambiente, en cuyo organigrama se incluye la empresa pública Vaersa, aseguran que, durante el incendio, la encargada de la planta y el equipo reaccionaron muy bienreaccionó muy bien haciendo uso de diferentes bies y extintores con los que contuvieron "prácticamente en su totalidad el incendio". Se avisó a los bomberos porque la ubicación del mismo dificultaba el acceso para apagarlo, pero cuando llegaron, ya no había prácticamente humo.

Estas mismas fuentes reconocen que había presencia de material en el fondo del foso, pero cuando se accedió al interior "se comprobó que estaba intacto, no se había quemado, lo que confirma que el incendio no se propagó". Es difícil, añaden, determinar el origen del incendio: "puede ser desde el mecanismo eléctrico hasta la presencia de algún impropio que al llegar a la parte trasera del alimentador provocara su inflamación, bien una batería, bengala, etc"., han concluido.