La jueza de la dana pide a Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha dictado un auto en el que solicita a la Conselleria de Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O, a las 20.28 horas, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Imagen no incorporada a la causa

Cabe recordar que la imagen, que ilustra esta información, fue facilitada por la Generalitat a la agencia Efe el 27 de febrero, pero no está incorporada formalmente a la causa. La imagen se filtró para apuntalar la versión del gobierno valenciano en su respuesta a la jueza, de que el president accedió a las instalaciones a las 20.28 horas, 17 minutos después de enviar el Es Alert, el SMS de alerta, que la magistrada ya consideraba "tardío y erróneo". La llegada de Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana era uno de los interrogantes que a finales de febrero aún quedaban abiertos cuatro meses después de las barrancadas y riadas. La incógnita que aún persiste casi trece meses después es el detalle de qué hizo y dónde estuvo Mazón desde que finaliza su comida en El Ventorro hasta ese momento.

Funciones directivas de forma presencial o telefónica

La instructora considera que la diligencia para acceder a las imágenes del Centro de Emergencias de l'Eliana es "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" investigada, dada las funciones "directivas y de coordinación" que tiene atribuidas el jefe del Consell, como indicó la Audiencia Provincial de Valencia en su auto del pasado 16 de octubre, funciones que "no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica".

Audio entre dos funcionarios antes del Es Alert

La magistrada realiza esta petición después de haber recibido un audio de la Conselleria de Emergencias que reproduce la llamada entre el subdirector de Emergencias Jorge Suárez (citado a declarar como testigo el 4 de diciembre) con Miguel Moya, el funcionario que validó y envió el mensaje Es Alert que toda la ciudadanía de la provincia de València recibió a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024. El mensaje "tardío y erróneo" que la magistrada investiga como causa principal de los 229 fallecimientos del día de la dana.

Análisis del retraso y del contenido del mensaje

Así lo destaca la magistrada en el auto dictado y notificado hoy a las partes. "Uno de los extremos de máxima relevancia en la presente causa es el análisis tanto del retraso del envío de avisos a la población, como el análisis de su contenido". La magistrada Nuria Ruiz Tobarra explica que la conversación entre ambos funcionarios (Suárez y Moya) revela que el mensaje Es Alert "se remitió en solo 2 minutos y 35 segundos", que es el tiempo que dura la conversación grabada por el sistema Coordcom (la caja negra de la Emergencia, que la jueza va recabando poco a poco, según obtiene los permisos de los funcionarios grabados). En esos dos minutos y 35 segundos que se iniciaron a las 20.08 horas "Suárez le indica al señor Moyá que descarte un mensaje anterior (el número 707 escrito en inglés y castellano) y que valide el 708 (escrito en castellano y valenciano), que es el que se envió finalmente a la población a las 20.11 horas".

No se precisaba la validación del Gobierno central como declaró Pradas

Precisamente en esta grabación se escucha, según relata la jueza en su auto, "el sonido del mensaje Es Alert". De ahí que la instructora concluya que "no era precisa, para la validación del mismo, la autorización de ningún técnico o autoridad de ámbito nacional, ajena a la dirección de la emergencia, que correspondía a la Generalitat, y se validó por el señor Mollá en menos de tres minutos".

"Procede recabar las imágenes" de Mazón

Un afirmación que puede venir a cuento porque la exconsellera Salomé Pradas aseguró en su declaración como investigada que el 29 de octubre, antes de enviar el Es Alert, "se solicita su verificación del Cenem (Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias), para proceder a su posterior envío". De hecho, la magistrada señala al respecto en el auto que "precisamente en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera [Salomé Pradas] resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Consell, funciones directivas y de coordinación, el momento en el que el presidente de la Generalitat llegó al Centro de Coordinación de Emergencias". Por ello, defiende la magistrada, "procede recabar de la Conselleria de Emergencias las imágenes en las que Carlos Mazón Guixot aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias el día 29 de octubre de 2024 y haciendo constar la hora en la que se produce la entrada en dichas dependencias".

Sin olvidar que el mandato de los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València, en el auto que autorizaron la citación como testigo de la periodista que comió con Carlos Mazón, señalaban que las funciones directivas y de coordinación del jefe del Consell "no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica" y a lo que "el president de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces Consellera de Justicia de Interior y Justicia, bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones".

La llamada de Pradas y Mazón

Cabe recordar, al respecto, que el entonces president Carlos Mazón llamó y habló un minuto con Salomé Pradas a las 20.10 horas del 29 de octubre, sesenta segundos antes del envío del Es Alert, aunque esta llamada no fue desvelada por el jefe del Consell cuando hizo públicas algunas de sus comunicaciones telefónicas el 29-O (desconocidas hasta entonces) durante una conferencia en el Hotel Ritz de Madrid, el pasado 24 de febrero. La conversación de un minuto con Pradas no se conocería hasta que la exconsellera, investigada en la causa de la dana desde el 10 de marzo, no entregó al juzgado un acta notarial con las llamadas del 29 de octubre, en la que desveló la interlocución con el jefe del Consell a las 20.11 horas.