Vaivén
Mompó tiene una canción para María José Catalá
La plaza de toros amanece con una lona que recuerda unos versos de una canción de Al Tall que habla del alcalde del pueblo
L-EMV
La plaza de toros, que depende de la Diputación de Valencia, amaneció este miércoles con una gran lona y un mensaje que algunos valencianistas con retranca vieron con segundas intenciones: "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i...", decía el mensaje. Resulta que la plaza de toros está renovando en este momento su sistema de iluminación, que se inaugurará en unos días.
La cuestión es que esos versos, además, forman parte de una célebre canción del grupo Al Tall, y que terminaba así: "Que vinga, que vinga, que vinga la llum i que al senyor alcalde li peguen en lo cul; les bigues són plantades i la llum ja vindrà, i que el senyor alcalde se'n vaja a Panamà".
Ayer había quien veía tras la lona un mensaje de Mompó a la alcaldesa Catalá, a la que, según cuentan las crónicas, no le une la mayor de las sintonías. Habrá que ver cómo termina la canción una vez la luz regrese a la plaza de toros.
