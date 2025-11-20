El servicio de teleasistencia de la diputación no tenía protocolo para inundaciones el 29-O

El servicio de teleasistencia de la Diputación de Valencia no dispone de un protocolo específico para casos de inundaciones como la de del 29 de octubre de 2024, aunque sí para situaciones de riesgo por frío o calor para las personas mayores.

Así se desprende del informe presentado ante el juzgado número 3 de Catarroja por parte de la corporación provincial, y que este miércoles ha sido objeto de debate en el pleno extraordinario que se ha celebrado para abordar aquella gestión. Cinco usuarios de este servicio de atención a mayores fallecieron el 29-O. También 37 usuarios del servicio de teleasistencia de la Generalitat. De los usuarios del servicio de la diputación, sólo una apretó el botón de la teleasistencia y esa llamada se trasladó al 112 y a la Policía local.

Contrato caducado seis años

La Diputación de Valencia tiene desde 2019 caducado el contrato de teleasistencia que gestiona la empresa Atenzia. Se adjudicó en 2015 por dos años, y se prorrogó dos años más. De hecho, para solventar esta "situación irregular" ahora mismo está en fase de adjudicación de un nuevo contrato, tras estar vencido desde hace seis años.

Este servicio, básicamente, consiste en un acompañamiento a los usuarios para interesarse por su estado físico y anímico. También para informarle de cuestiones agendadas a petición del usuario o la familia; o como recordatorio de campañas de vacunación, avisos de prevención de ante situaciones de frío o calor u otros anuncios, según el pliego.

En este contexto, ante “situaciones de riesgo”, el servicio presta un “especial seguimiento”. Estas situaciones son de condiciones climatológicas: por riesgo de temperaturas extremas en determinadas comarcas, como La Costera o la Vall de Cofrents, por calor extremo; o El Rincón de Ademuz, la Plana de Utiel-Requena, Los Serranos o la Vall d’Albaida, en caso de frío extremo. También se hace seguimiento preferente de usuarios que viven en zonas aisladas, como aldeas, urbanizaciones o partidas, según el protocolo presentado por la empresa, pero nada se dice de situaciones de inundación.

El contrato tiene igualmente programas enfocados a la prevención de caídas o atención a situaciones de soledad, pero “no se objetiva en el contrato ningún apartado específico para situaciones de catástrofe natural”.

La jueza pregunta

La jueza preguntaba a la diputación también si la empresa realizó avisos o la diputación la requirió para que advirtiera a los usuarios de tomar medidas preventivas para salvaguardar la integridad física “en casos de catástrofe natural”.

El informe de la diputación reconoce que, analizadas las comunicaciones entre el servicio de Bienestar Social y la empresa de teleasistencia los días 28 y 29 de octubre, “no hay constancia de ninguna orden u otro tipo de instrucción” a la empresa. El responsable del servicio esos días, además, estaba de permiso. Ya no ocupa esa plaza.

Sin avisos tipo Es Alert

Por su parte, según el documento firmado por el jefe de Servicio de Bienestar Social, la empresa reconoce que no realizó ningún aviso de precaución a los usuarios de teleasistencia, como quería indagar la jueza. Según señala la empresa prestadora del servicio, “no envía mensajes ni alertas de precaución masivas (tipo Es Alert) a ninguna persona”. Pero añade: “Sin perjuicio de lo anterior, y en muestra de nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de las personas usuarias, en el marco de las comunicaciones ordinarias de seguimiento, las operadores del servicio introducen a modo de argumentario complementario en función de la conversación mantenida, recomendaciones y consejos para promover el bienestar de la persona usuaria, incluyendo información meteorológica según el caso”. En ese sentido, la empresa dice que el 29 de octubre de 2024, los operadores, “en dichas llamadas mantenidas con los usuarios, procedieron a incorporar en sus argumentarios la situación de alerta meteorológica por la dana”.

Críticas del PSPV

El portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, que impulsó la celebración de este pleno extraordinario, reclamó que se estudien mejoras: "Si esta casa cerró a las 14 horas [la diputación cerró sus centros y envió a la gente a casa ese día], ¿cómo no advirtió al servicio de teleasistencia de que avisara a las personas para que tomaran medidas? Las cosas no se hicieron bien”.

La vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, defendió que este servicio de teleasistencia no es "un servicio de emergencias de alertas meteorológicas: es de asistencia telefónica", y se refiere a caídas, golpes o problemas ligados a la situación de dependencia de los usuarios, no a emergencias naturales.