Los sindicatos educativos arrancan su calendario de protestas con huelgas en el horizonte

El primer pulso al nuevo Consell llega antes de que se forme. Los principales sindicatos educativos (Stepv, CSIF, CC OO y UGT) han arrancado hoy su calendario de protestas que contempla huelgas en los próximos meses e incluso un paro indefinido en caso de no llegar a un acuerdo con Educación.

De hecho, este jueves se preveía una huelga educativa, pero la dimisión de Mazón y la entrada de un Consell en funciones hizo que se cambiara el plan. Por la mañana se han dado concentraciones de profesorado a las puertas de decenas de centros educativos, y esta tarde centenares de profesores y familias han protestado en la calle en València (frente al Palau de la Generalitat), Castellón (Casa dels Caragols) y Alicante (Casa de les Bruixes). En la protesta estuvo presente el portavoz de Compromís para Educación en Las Corts, Gerard Fullana.

Desde el inicio de curso muchos docentes están alertando de falta de profesores en los centros por bajas sin cubrir, especialmente en FP, además de personal insuficiente para atender a niños y niñas con necesidades especiales en centros ordinarios. Los docentes exigen una subida salarial de unos 500 euros al año en 14 pagas, pero el departamento dirigido por José Antonio Rovira asegura que no es posible hacerlo hasta no tener una mejor financiación del Gobierno central. Los sindicatos han asegurado que las protestas "se intensificarán" en los próximos meses si no se llega a un acuerdo. "O empezamos la negociación o el conflicto continuará", han espetado para cerrar la lectura del manifiesto.

Protesta de los docentes valencianos en la plaza Manises. / F.Calabuig

"Otoño caliente"

Los sindicatos educativos ya avisaron de que este iba a ser un "otoño caliente" para la conselleria dirigida por José Antonio Rovira, y parece que la chispa ya ha saltado.

La decisión de iniciar esta oleada de protestas se basa en la negativa reiterada de la Conselleria de Educación a abrir cualquier mesa de negociación y el "menosprecio" para abordar un paquete de reivindicaciones . El mensaje de los sindicatos es claro: si el gobierno en funciones no escucha, el nuevo presidente o presidenta de la Generalitat se encontrará con un conflicto educativo desde el primer día.

Inicio de las movilizaciones

Inicialmente, el calendario preveía una huelga general educativa para el 20 de noviembre. Sin embargo, la dimisión de Carlos Mazón y la situación de interinidad del Consell han llevado a los sindicatos a reconvertir la huelga del 20N en una jornada de concentraciones y movilizaciones. Según el calendario hecho público habrá jornadas de huelga en diciembre, enero, febrero, marzo, dos jornadas en abril y la posibilidad de indefinida en mayo.

Por el momento ya hay avances entre la administración y los trabajadores, pues según informó el sindicato Stepv, Conselleria ha aceptado parcialmente las condiciones del profesorado experto de FP, que lleva en huelga indefinida desde este 3 de noviembre. Aunque "valora la predisposición de la administración, el profesorado aún continúa con el paro".

Las reivindicaciones

Las demandas del profesorado valenciano se articulan en torno a seis grandes ejes que buscan revertir los "retrocesos" de los últimos años y equiparar sus condiciones a las de otras autonomías, ya que el profesorado valenciano sigue entre los peores pagados del país. El motivo principal que enciende la mecha es la exigencia de mejoras salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Piden, en concreto, iniciar las negociaciones para ello ya que, en su opinión "no se puede tolerar que seamos el territorio con los profesores peor pagados de todo el estado".

La segunda reivindicación tiene que ver con los "recortes" que Conselleria ha aplicado sobre las plantillas de profesorado sobre todo en dos áreas: Formación Profesional (FP) y Atención a la Inclusión. En FP los profesionales más afectados han sido los expertos y especialistas a los que se les ha reducido drásticamente sus condiciones laborales y que están en huelga indefinida desde el pasado 3 de noviembre.

Además de esto, el colectivo docente también muchos meses protestando por sendos ajustes en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), y en las Escuelas de Adultos. En el caso de la atención a la inclusión, la peor parte se la llevan las aulas UECO para alumnado con necesidades educativas especiales que, pese a que la Conselleria las reforzó, aún tienen carencias severas.

Los recortes, sin embargo, son relativos, pues los datos oficiales de Conselleria muestran que la plantilla de profesores ha crecido de 81.500 a 83.000 en el último curso, eso sí, sobre todo en Infantil y Primaria.

Reducción de ratios

Una petición histórica del profesorado es la reducción de las ratios de alumnado por aula. La alta concentración de estudiantes por docente dificulta la atención individualizada, el seguimiento de las necesidades específicas. Aunque el Gobierno de España ya ha anunciado un plan para bajarlas, los docentes no cesan de pedirlo en su protesta para asegurar esta medida. También reclaman una mayor rapidez en la cobertura de bajas en los centros educativos, un problema común en muchos centros escolares.

La cuarta reivindicación es una reducción de la burocracia que hoy -coinciden muchos docentes- asfixia a los centros escolares. Los sindicatos denuncian que esta sobrecarga de trabajo no solo desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia, sino que está afectando a la salud del profesorado y de los equipos directivos, generando estrés.

Infraestructuras recortadas

El profesorado lamenta la falta de inversión en la mejora de los centros educativos. Reclaman la recuperación de los presupuestos recortados en la partida de infraestructuras. El recorte es del 40% en el Plan Edificant (pasando de 306 a 183 millones), lo que paraliza o ralentiza la construcción y rehabilitación de colegios e institutos, afectando a las condiciones en las que aprenden los alumnos y trabajan los docentes.

El profesorado pide unas infraestructuras "dignas, seguras y adaptadas a un clima cambiante". Además, consideran "inaceptable" la "dejadez" del Consell en la rehabilitación y construcción de los centros educativos afectados por la DANA.

Finalmente, los sindicatos incluyen una demanda política clave: la sustitución de la actual Ley de Libertad Educativa (una de las medidas estrella del Consell de PP y Vox) por "otra que defienda el valenciano". Argumentan que el texto actual "solo busca arrinconar el valenciano en la enseñanza", y exigen un marco normativo que garantice y potencie la lengua propia de la Comunitat en el sistema educativo.