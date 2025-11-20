Los sindicatos educativos confrontan al nuevo Consell con una escalada de protestas "contra los recortes"

Los sindicatos educativos avisaron de que este iba a ser un "otoño caliente" para la conselleria dirigida por José Antonio Rovira, y parece que la chispa ya ha saltado. Stepv, CSIF, CCOO y UGT han iniciado este jueves un calendario de movilizaciones que se extiende durante todo el curso escolar, desde diciembre hasta mayo, con la advertencia de convocar una huelga indefinida.

Esta campaña no es una sólo una protesta salarial, sino una denuncia por lel "menosprecio" continuado por parte de la Conselleria de Educación y un deterioro "sistemático de las condiciones laborales del profesorado" y de la calidad de la enseñanza pública.

La decisión de iniciar esta oleada de protestas se basa en la negativa reiterada de la Conselleria de Educación a abrir cualquier mesa de negociación para abordar un paquete de reivindicaciones cruciales. El mensaje de los sindicatos es claro: si el gobierno en funciones no escucha, el nuevo presidente o presidenta de la Generalitat se encontrará con un conflicto educativo desde el primer día.

Huelga educativa en Castellón, en mayo de 2024. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Inicio de las movilizaciones

Inicialmente, el calendario preveía una huelga general educativa para el 20 de noviembre. Sin embargo, la dimisión de Carlos Mazón y la situación de interinidad del Consell han llevado a los sindicatos a reconvertir la huelga del 20N en una jornada de concentraciones y movilizaciones. Por la mañana se realizarán concentraciones en los centros escolares, y por la tarde protestas en València, Castellón y Alicante.

El objetivo de este cambio es doble: mantener la presión, pero evitar el desgaste de una huelga mientras la administración está en funciones, según el calendario hecho público habrá jornadas de huelga en diciembre, enero, febrero, marzo, dos jornadas en abril y la posibilidad de indefinida en mayo.

Por el momento ya hay avances entre la administración y los trabajadores, pues según informó el sindicato Stepv, Conselleria ha aceptado parcialmente las condicones del profesorado experto de FP, que lleva en huelga indefinida desde este 3 de noviembre. Aunque "valora la predisposición de la administración, el profesorado aún continúa con el paro".

Huelga educativa en Alicante, en mayo de 2024. / HECTOR FUENTES

Las seis grandes reivindicaciones

Las demandas del profesorado valenciano se articulan en torno a seis grandes ejes que buscan revertir los "retrocesos" de los últimos años y equiparar sus condiciones a las de otras autonomías, ya que el profesorado valenciano sigue entre los peores pagados del país. El motivo principal que enciende la mecha es la exigencia de mejoras salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada y dejar de esta a la cola de la tabla salarial.

La segunda reivindicación tiene que ver con los "recortes" que Conselleria ha aplicado sobre las plantillas de profesorado sobre todo en dos áreas: Formación Profesional (FP) y Anteción a la Inclusión. En FP los profesionales más afectados han sido los expertos y especialistas a los que se les ha reducido drásticamente sus condiciones laborales y que están en huelga indefinida desde el pasado 3 de noviembre.

Además de esto, el colectivo docente también muchos meses protestando por sendos ajustes en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) donde se han perdido muchos niveles y clase, y en las Escuelas de Adultos, donde hay centros con hasta un 40 % menos de personal. En el caso de la atención a la inclusión, la peor parte se la llevan las aulas UECO para alumnado con necesidades educativas especiales que, pese a que la Conselleria las reforzó recientemente, aún tienen carencias severas.

Los recortes, sin embargo, son relativos, pues los datos oficiales de Conselleria muestran que la plantilla de profesores ha crecido de 81.500 a 83.000 en el último curso, eso sí, sobre todo en Infantil y Primaria. Las quejas de los sindicatos vienen por las decisiones tomadas en otros niveles de la Educación.

Reducción de ratios

Una petición histórica del profesorado es la reducción de las ratios de alumnado por aula. La alta concentración de estudiantes por docente dificulta la atención individualizada, el seguimiento de las necesidades específicas. Reducir las ratios es visto como un mecanismo fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza. Aunque el Gobierno de España ya ha anunciado un plan para bajarlas, los docentes no cesan de pedirlo en su protesta para asegurar esta medida.

La cuarta reivindicacón es una reducción de la burocracia que hoy -coinciden muchos docentes- asfixia a los centros escolares. Los sindicatos denuncian que esta sobrecarga de trabajo no solo desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia, sino que está afectando a la salud del profesorado y de los equipos directivos, generando estrés. Reclaman una negociación para que los profesores puedan enfocarse en su labor pedagógica.

Infraestructuras Educativas y Presupuestos 'Recortados'

El profesorado lamenta la falta de inversión en la mejora de los centros educativos. Reclaman la recuperación de los presupuestos recortados en la partida de infraestructuras. Se ha señalado un recorte concreto del 40% en el Plan Edificant (pasando de 306 a 183 millones), lo que paraliza o ralentiza la construcción y rehabilitación de colegios e institutos, afectando a las condiciones en las que aprenden los alumnos y trabajan los docentes.

Finalmente, los sindicatos incluyen una demanda política clave: la sustitución de la actual Ley de Libertad Educativa (una de las medidas estrella del Consell de PP y Vox) por "otra que defienda el valenciano". Argumentan que el texto actual "solo busca arrinconar el valenciano en la enseñanza", y exigen un marco normativo que garantice y potencie la lengua propia de la Comunitat en el sistema educativo.