Alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la Comunitat Valenciana por la llegada del frío polar

La masa de aire ártico trae para el final del jueves y el viernes su viento más frío. Las temperaturas bajarán notablemente y la sensación térmica se desplomará en toda la Comunitat Valenciana. Durante la madrugada del jueves al viernes comenzarán las rachas de aire más fuertes, activando alertas en la costa.

La conclusión de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que a partir del viernes tocará abrigarse, pero sin venirse demasiado arriba, ya que desde el domingo se volverá a normalizar la situación. La llegada del frío invernal a València coincidirá con la inauguración de la Navidad en la capital, es decir, el encendido de luces en la Plaça de l'Ajuntament.

El viento será el protagonista

En la Comunitat Valenciana, la masa de aire traerá consigo unos vientos fríos y con algunas rachas fuertes. Durante el viernes y el sábado, podrán soplar hasta a 20 km/h, bajando, sobre todo, la sensación térmica.

Desde la madrugada del jueves al viernes se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en las tres provincias. A lo largo de la tarde se disipará, permaneciendo hasta aproximadamente las 18:00 horas en Alicante. Para Castellón solo será una tregua, ya que el sábado estará de nuevo bajo alerta amarilla por el mismo motivo.

Las lluvias y nevadas no serán relevantes

Según las predicciones de Aemet, si ocurre alguna precipitación será en zonas del interior. En caso de ocurrir, pueden manifestarse en forma de nevadas de cota baja lejos del litoral, donde el riesgo es por fenómenos costeros.

Pese al frío los cielos se mantendrán despejados. Aunque las temperaturas suban en el extremo final de la semana y el principio de la siguiente, coincidirá con la llegada de cielos nublados y una pequeña probabilidad de lluvia .

La sensación térmica será bajísima

La combinación de frío y aire hará que la sensación térmica sea muy baja, llegando a los 10ºC durante el viernes. La temperatura media que se espera para el día 21 se prevé histórica porque puede ser la más baja desde 2013 a estas alturas del año.

Predicción del tiempo en València / Agencia Estatal de Meteorología

El domingo se volverán a estabilizar las máximas, que alcanzarán los 19ºC grados. Las mínimas todavía serán bajas en el final de la semana rondando los 7ºC grados. A partir de la semana que viene, las mínimas subirán considerablemente, llegando a estar el lunes entre los 14ºC grados y los 21ºC pese a la probabilidad de lluvia y los cielos nublosos.