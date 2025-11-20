Un nuevo accidente en la A-7 provoca retenciones desde primera hora en Valencia

Un nuevo accidente en la A-7 a la altura de Massalavés y varias obras en algunas de las principales arterias complican especialmente la circulación en esta mañana de jueves, 20 de noviembre, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). El siniestro, ocurrido cerca de las tres de la madrugada, se ha producido entre dos camiones y no ha dejado víctimas mortales, aunque ha ocasionado la interrupción del tráfico en el carril derecho de la vía.

En torno a las 8.30 horas de hoy, la carretera más afectada era, una mañana más, la A-7 y la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, donde varios puntos registraban retenciones kilométricas. De manera global, los atascos a esas horas sumaban 54 kilómetros en el área metropolitana de Valencia, especialmente en las principales entradas y salidas de la ciudad y en los lugares en los que se enlazan unas vías con otras.

Carreteras con atascos hoy en València

Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València a las 8.30 horas son: