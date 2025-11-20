Tráfico
Un nuevo accidente en la A-7 provoca retenciones desde primera hora en Valencia
La congestión suma de manera global 54 kilómetros en el área metropolitana
La CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, registra atascos de tráfico en varios puntos
Un nuevo accidente en la A-7 a la altura de Massalavés y varias obras en algunas de las principales arterias complican especialmente la circulación en esta mañana de jueves, 20 de noviembre, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). El siniestro, ocurrido cerca de las tres de la madrugada, se ha producido entre dos camiones y no ha dejado víctimas mortales, aunque ha ocasionado la interrupción del tráfico en el carril derecho de la vía.
En torno a las 8.30 horas de hoy, la carretera más afectada era, una mañana más, la A-7 y la CV-35, también conocida como Pista de Ademuz, donde varios puntos registraban retenciones kilométricas. De manera global, los atascos a esas horas sumaban 54 kilómetros en el área metropolitana de Valencia, especialmente en las principales entradas y salidas de la ciudad y en los lugares en los que se enlazan unas vías con otras.
Carreteras con atascos hoy en València
Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València a las 8.30 horas son:
- A-7: 4 kilómetros desde la Cañada (Paterna) a Cruz de Gracia en sentido Barcelona
- A-7: 1,5 kilómetros por accidente entre Massalavés y Alberic, hacia València
- A-7: 6 kilómetros entre Mas del Jutge (Torrent) y Pai i Capellans, en sentido a la Ciudad Condal
- A-7: 9 kilómetros desde el Puig de Santa Maria a Massarrojos, hacia Alicante
- A-3: 1 kilómetro a la altura de Mislata en sentido a València
- A-3: 2 kilómetros por obras entre el Barri de Sant Josep Artesà y Pai i Capellans, hacia Madrid
- V-31: 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo en sentido a València
- V-30: 6 kilómetros entre Horno de Alcedo y Quart de Poblet, hacia la A-7
- V-30: 2 kilómetros en Paterna y en sentido al puerto
- V-30: 1,5 kilómetros de Castellar-Oliveral a Pinedo, hacia las instalaciones portuarias
- V-30: 2 kilómetros entre Mislata y el Barrio de la Luz (Xirivella), sentido puerto
- N-332: 1 kilómetro por obras en el Pontón
- CV-35: 6 kilómetros desde San Antonio de Benagéber a Cruz de Gracia, en sentido a València
- CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio de Cruz de Gracia, hacia Ademuz
- CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia, a Ademuz
- CV-35: 1 kilómetro entre Benimàmet-Beniferri y Burjassot, hacia Ademuz
- CV-30: 2,5 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet en sentido a la V-30
- CV-31: 1 kilómetro en Terramelar (Paterna), hacia la CV-30
- CV-36: 2 kilómetros de Picanya y Horno de Alcedo, sentido València
- CV-36: 1 kilómetro en Mas del Jutge (Torrent), hacia la A-7
Suscríbete para seguir leyendo
- Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
- Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor