Una discoteca valenciana, entre las 50 mejores del mundo

València fue sede del 5º Congreso Nacional del ocio nocturno y del 10º del International Nightlife Congress en el que España, y la Comunitat Valenciana, se establecieron como referentes en la industria del entretenimiento nocturno. La ciudad iba a ser el año pasado la capital de estos congresos, pero la dana lo impidió. Ahora, desde València agradecen a la organización haber confiado de nuevo en ellos.

En este congreso internacional, se dio a conocer la lista de los 100 mejores clubes nocturnos del mundo en el que la Comunitat Valenciana ha colado cuatro discotecas en el ranking, una de ellas en el top 50. Otras ciudades españolas como Barcelona, Ibiza o Madrid se suman a grandes localidades mundiales como Las Vegas o Nueva York como las más valoradas en este ámbito.

La importancia del ocio y el turismo en España

Fuera de ser algo peyorativo, la gran representación de España y València en esta clasificación ensalza una de las mayores virtudes en clave económica: El gran atractivo turístico a ojos internacionales. Más acentuado todavía es el caso concreto de Ibiza.

En este congreso, el director de Turismo de Ibiza ha afirmado que en la isla se encuentra "el mejor ocio nocturno del mundo" y que, en su caso, representa hasta el 87% del PIB de la localidad. La industria del entretenimiento nocturno supone para la Comunitat Valenciana un entramado económico, social y cultural envidiable para el mundo.

Hasta cuatro discotecas valencianas en el top 100

La edición 2025 de esta clasificación, ha seleccionado a los 100 mejores clubes del planeta tras un proceso en el que se ha tenido en cuenta una votación pública y la evaluación de un jurado profesional de expertos. Discotecas de 30 países han participado en un ranking protagonizado por España y la Comunitat Valenciana.

Hasta cuatro clubes valencianos aparecen entre los cien primeros. Velice Discoteca, de Torrevieja, entra en el puesto 57; Condado Club, de Dénia, en el 94; Insomnia Benidorm, de la misma localidad, en el 99 y, la mejor clasificada, Marmarela, en Alicante, en el puesto 50.

Marmarela, en Alicante, entra en el top 50 discotecas del mundo

La discoteca Marmarela, situada en el muelle de Levante en el puerto de Alicante, es el único club de la Comunitat Valenciana que se cuela en el Top 50. No es debutante en esta clasificación, el año pasado ostentó el 78º puesto, lo que supone uno de los mayores avances en la historia de la lista elaborada por la International Nightlife Association.

Este hito pone a Alicante en el mapa de los mejores atractivos turísticos internacionales. Se suma a ciudades muy conocidas por el ocio nocturno como Ibiza o Barcelona, a nivel nacional, o Las Vegas y Singapur a nivel internacional. El éxito del club reside en haber logrado una oferta turística 24/7 con la combinación de todo tipo de actividades náuticas, musicales, actuaciones en directo, gastronómicas y en unas instalaciones privilegiadas.

España, referente internacional

De los 100 mejores clubes del mundo, casi un tercio (28) son españoles por encima de Estados Unidos, que ocupa 21 puestos de la lista. Ibiza mantiene la corona internacional con siete establecimientos y domina el top 3 con [UNVRS] (1), Hï Ibiza (2) y Ushuaïa Ibiza (3). Barcelona, Madrid y València le siguen con cuatro y legitiman el liderazgo nacional en la industria del entretenimiento nocturno a nivel mundial.