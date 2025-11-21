El 66 % de la Generación Z prefiere la conciliación frente a un salario mayor

Los integrantes de la Generación Z prefieren los modelos de trabajo híbridos adaptados a sus necesidades individuales. De hecho, un 66 % de los integrantes de esta generación en España aceptaría un salario menor a cambio de mejorar la conciliación, según un estudio realizado por Top Employers Institute. Un porcentaje de ellos aún mayor (83 %) considera prioritaria la flexibilidad para gestionar su horario de trabajo.

El informe «Gen Z: Redefining the future of work», realizado con las respuestas de 1700 jóvenes entre 18 y 27 años de España y siete países más de cuatro continentes, evidencia que esta generación es consciente de la transcendencia de la Inteligencia Artificial (IA) y los beneficios que les puede aportar, pero también se muestran precavidos sobre su impacto a largo plazo.

El estudio también pone de manifiesto que los jóvenes de esta generación, que según análisis previos tienen una sensación de soledad mayor que generaciones anteriores, quieren un trabajo en el que poder socializar. Para el 76% de ellos, este espacio debe servir para construir comunidad, sentido de pertenencia e interacciones sociales. Un porcentaje similar considera importante tener momentos de alegría en el mismo. Cuando se les pregunta sobre el tipo de entorno de trabajo que prefieren, la respuesta más común es que sea colaborativo y en equipo.

Con todo ello y por medio de distintas conferencias, mesas de debate y networking, el foro «Valencia, Tierra de Talento» pondrá sobre la mesa temas como la atracción y desarrollo del talento en entornos disruptivos; el nuevo sentido de pertenencia y la gestión intergeneracional; o la sostenibilidad, el bienestar y el propósito empresarial como ejes estratégicos del futuro. El encuentro contará con la ponencia de Eva Collado Durán, consultora, formadora, conferenciante internacional y escritora. Asimismo, destaca la intervención de David Plink, CEO de Top Employers Institute.

Participantes

Entre los participantes estarán Pablo Lozano, responsable de Atracción de Talento y Employer Branding de NTT DATA; Diana Lodin, directora de Talento de Generali Seguros; José Luis Risco, Partner Talent Leader en EY Spain; Victoria Chico de Gracia, P&C Business Partner de Coca-Cola Europacific Partners; Marta Rebull, directora general de RRHH de Prensa Ibérica; Ibán Molina, delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana; Ricard Guerrero, chief Human Resources Officer de PowerCo Spain; Belén Macías, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC Business & Marketing School, y María Ángeles Aguilar, experta y consultora en RRHH, cultura y empleabilidad de Top HR España. También estarán presentes Caixa Popular, Universitat de València, Fundación Étnor y ESIC, entre otras compañías que impulsan modelos de gestión centrados en las personas.

A todo ello hay que sumar el diálogo con Ibaia Piquer, responsable de Comunicación, Cultura y Marca Empleadora del Grupo La Plana. El evento se cerrará con la intervención de Massimo Begelle, Regional Manager para España e Italia de Top Employers Institute. Con todo, más allá del aprendizaje y la inspiración, el foro ofrecerá un espacio privilegiado de networking entre líderes empresariales, con un cóctel final.