Los colectivos de Acord Social convocan una protesta ante las Corts en la investidura de Llorca
Será el 27 de noviembre a las 10.30 horas
Advirtieron que la movilización no se detendría con la dimisión de Carlos Mazón y así está siendo. Las entidades que forman parte del Acord Social Valencià -unas 200-, convocantes de las manifestaciones mensuales contra la gestión de la dana, han convocado una nueva concentración, a pesar de la salida del Consell del ahora president en funciones. Será ante las Corts Valencianes en la investidura de su sucesor.
Juanfran Pérez Llorca se enfrentará, el 27 de noviembre, a su pleno de investidura. Será en la sede del parlamento valenciano y, a la entrada, estarán manifestándose los colectivos que forman el Acord Social, que han convocado por redes sociales esta protesta. Se producirá a las 10.30 de la mañana del propio día 27.
"No a presidentes impuestos desde Madrid"
En el cartel que han empleado para convocar la concentración, han sustituido la cara de Mazón, boca abajo en carteles anteriores como símbolo de protesta, por la del que presumiblemente le sucederá en la Presidencia de la Generalitat. La concentración surge para visibilizar el rechazo a su investidura como president, indican.
"No a las políticas de muerte", añade el cartel. El Acord Social Valencià ha sido muy crítico estos meses con las "políticas negacionistas del cambio climático" impulsadas, denuncian, por el PP con el apoyo de Vox en la Comunitat Valenciana. Asimismo, la plataforma pretende decir "no a presidentes impuestos desde Madrid". "Ni Llorca, ni Mazón, ni Feijóo", concluyen.
