Sin Consell de les Dones ante el 25-N: "Ya se reunió en octubre y los grupos de trabajo, en 15 ocasiones"

Entidades como Alanna, Consell Dones Joves, Asociación Por ti Mujer, Asociación E-Mujeres, Federació Dones Progressistes, Xateba, CC OO PV y UGT-PV, entre otros, firmaron un comunicado en el que consideraban "incomprensible" que el Consell Valencià de les Dones, como principal vía de participación, "no haya sido convocado para analizar la realidad de la violencia sobre las mujeres en la Comunitat Valenciana, detectar carencias y proponer medidas de mejora". Y exigen su convocatoria inmediata a la presidenta de este órgano y vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

Sin embargo, esa convocatoria no va a producirse. Y es según fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda "este gobierno ha cumplido fielmente con lo establecido en decreto 192/2020 de 27 de noviembre, del Consell, de regulación del Consell Valencià de les Dones, que afirma que el pleno se reunirá al menos en sesión ordinaria una vez al año. En esta legislatura se han convocado 3 Plenos del CVD, uno en noviembre de 2023, otro en diciembre de 2024 y otro el pasado octubre de 2025 donde se nombraron a las personas designadas para la renovación de las vocalías del Consell Valencià de les Dones".

Grupos de trabajo

Es más, las mismas fuentes hacen referencia a etapas anteriores. "El Consell Valencià de les Dones se reunió solamente en dos ocasiones en la anterior legislatura, una para su constitución, y otra en el pleno que se celebró el día 18 de enero de 2023, donde se propuso la creación de tres grupos de trabajo, que no se llegaron a reunir en ninguna ocasión", apuntan. Y añaden: "Además, los grupos de trabajo, (impulsados por este gobierno dado que nunca se organizaron con el anterior Consell), se han reunido en 15 ocasiones". Por ello, especifican los tres grupos de trabajo existentes: el de Planes de Igualdad y Visados (el 18 de junio de 2024, se reúne y constituye. Este grupo se ha reunido dos veces en 2024 y una vez en 2025); el de Brecha Salarial (constituido el 22 de febrero y se han reunido seis veces en el 2024, y dos en el 2025); y el de Corresponsabilidad y Conciliación (constituido el 6 de mayo y reunido dos veces en 2024 y otras dos en 2025).