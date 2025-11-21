El nuevo jefe de la Guardia Civil fija como retos la reconstrucción de los cuarteles tras la dana y rebajar la criminalidad

El general de brigada José Antonio Fernández de Luz, ya es, con todas las de la ley, el jefe máximo del Instituto Armado en la Comunitat Valenciana. Aunque su nombramiento se hizo oficial el pasado 1 de noviembre, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, este viernes el nuevo General Jefe de la VI Zona de la Guardia Civil ha tomado posesión de su cargo en un solemne acto presidido por la directora general de la Benemérita, Mercedes González. La toma de posesión, celebrada en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Valencia, ha contado con la asistencia de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y del Jefe del Mando de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, Luis Antonio del Castillo Ruano.

"Asumo el cargo con la emoción del que vuelve a casa y con la serenidad del que sabe que vuelve a retomar un trabajo, no a empezarlo de nuevo", ha destacado el nuevo jefe del Cuerpo en la Comunitat Valenciana durante su discurso de toma de posesión. Un emotivo parlamento en el que, parafraseando a grandes autores de la literatura española como Fray Luis de León, García Lorca o Quevedo, ha marcado como su principal reto "cicatrizar las heridas" que causó la dana del 29-O. Una riada que provocó daños importantes en varios cuarteles, cuya reconstrucción es una prioridad, "no solo por el impacto en el trabajo diario sino también por el impacto psicológico en los guardias civiles".

Colaboración entre entidades

A este respecto, ha recordado que actualmente ya se han iniciado todas las obras en las instalaciones dañadas, excepto en Utiel, donde "tenemos que habilitar algo temporal hasta que se haga uno nuevo porque ya no se puede utilizar el que había". Fernández de Luz también ha querido rendir "un emocionado homenaje" a todas las víctimas de la dana, especialmente a las 229 personas que perdieron la vida. "Entre las víctimas también estábamos nosotros, la Guardia Civil", ha subrayado, en referencia a Adolfo Torres, agente del puesto de Paiporta, y Nieves Navas, pareja del teniente adjunto de esa compañía. "Ellos nos recuerdan el verdadero significado de la palabra servicio".

Luis Antonio del Castillo, Pilar Bernabé, Mercedes González y José Antonio Fernández Luz, esta viernes en el acto de toma de posesión. / Daniel Tortajada

Otro de los objetivos del nuevo jefe del Instituto Armado en la Comunitat Valenciana es "rebajar la estadística de criminalidad", poniendo "especial atención" en los delitos que más alarma social generan, como son los delitos de violencia de género, la trata, los delitos contra el patrimonio o el tráfico de drogas y "haciendo hincapié en la protección de los más vulnerables y desfavorecidos". Para ello, ha remarcado, "es imprescindible la colaboración entre entidades públicas y privadas". También impulsar la formación de los guardias civiles y la investigación de la ciberdelincuencia para "contrarrestar el incremento exponencial que los delitos relacionados con Internet están teniendo en los últimos años".

Durante su intervención también ha querido destacar el trabajo de su predecesor, el general Arturo Prieto, "el que me enseñó todo lo que hay que saber para mandar en esta zona". "Mi principal reto es retomar su trabajo", ha remarcado. Asimismo, también ha tenido palabras para los guardias civiles a su mando: "Vuestro trabajo diario muchas veces silencioso es lo que mantiene viva la confianza que la sociedad deposita en nosotros, el deber es lo que esperamos de nosotros, pero el honor es los que nos exigimos a nosotros mismos".

Más de 7.600 agentes

En la misma línea, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha coincidido en que hay que trabajar para "superar las cicatrices tanto físicas como emocionales" que ha dejado la dana. A este respecto, ha destacado el importante papel que jugó el cuerpo en "una de las operaciones más complejas" que supuso el despliegue de 5.200 agentes, "quienes realizaron más de 43.000 servicios humanitarios, 30.000 de ellos en las primeras horas", ha reivindicado.

José Antonio Fernández de Luz durante su discurso en la toma de posesión. / Daniel Tortajada

González ha reconocido en el acto la trayectoria profesional del general Fernández de Luz, "no sólo en sus casi 40 años en el Cuerpo sino en la propia Valencia durante 20 años realizando diversos cometidos lo que le hacen, sin duda, la persona idónea para dirigir a los más de 7.600 hombres y mujeres que la Guardia Civil tiene desplegados en esta Comunitat". Un volumen de efectivos, ha continuado, que en España solo supera la Zona de Andalucía. Así, ha resaltado que el Instituto Armado es el responsable de la seguridad ciudadana en el 95% del territorio valenciano, actuando en 515 municipios, con 2,6 millones de habitantes, que se extienden por 21.000 kilómetros cuadrados y ha resaltado que gracias a "su trabajo y eficacia" los delitos han descendido medio punto en el primer semestre del año, con una bajada del 3,2% de la criminalidad convencional.

Asimismo, ha reivindicado la implantación de la denuncia telemática que, apenas cuatro meses de su puesta en marcha, se han recibido más de 15.000 solicitudes de denuncia, 119 cada día, un volumen mayor que la Comandancia de Castellón y aproximadamente la mitad de las que recibe la de Valencia o la de Alicante. A las puertas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también ha recordado a las 7.830 mujeres víctimas de violencia de género que en la Comunitat Valenciana reciben seguimiento de la Guardia Civil y ha felicitado a los 250 efectivos que se dedican a esta tarea.