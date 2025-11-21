Llorca, tras declarar ante la jueza: "Ahora voy a centrarme en el debate de investidura"

Juanfran Pérez Llorca ha salido del Juzgado de Catarroja con la vista puesta en el 27 de noviembre. Tras cumplir con su "obligación como cualquier ciudadano", ha dicho, de declarar en una causa (en este caso, la de la dana) en la que ha sido citado como testigo, y aportar su "granito de arena", el candidato a la Presidencia de la Generalitat ha fijado sus próximos esfuerzos en el debate de investidura que se celebrará el próximo jueves en las Corts.

"Ahora voy a centrarme en preparar el debate de investidura", ha indicado el dirigente del PPCV tras acabar su declaración de más de dos horas ante la jueza. A diferencia de a su llegada, cuando ha entrado en la sede judicial de Catarroja por el garaje trasero y ha esquivado el paseíllo ante la prensa que le esperaba, al terminar sí que ha salido por la puerta principal y ha comparecido públicamente, aunque no ha respondido a ninguna pregunta.

Así, sus primeras palabras las ha querido dedicar a Ernest Lluch del que ha recordado que este viernes se cumplen 25 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. "Era un demócrata y quisiera comenzar con un recuerdo hacia él", ha indicado sobre el exministro socialista aprovechando la efeméride y llamando a "no olvidar nunca" el legado de las personas que dieron su vida por la democracia.

Acto seguido ha hecho una breve mención sobre su comparecencia a la que ha acudido, ha indicado, a petición de PSPV y Compromís, acusaciones populares en la causa de la dana. Esta solicitud, ha añadido, la ha tachado de "casualidad" de que la hicieran justo cuando su nombre comenzó a salir como posible sustituto de Carlos Mazón, actual 'president' en funciones. La jueza citó a Llorca el pasado 8 de noviembre, cuando ya era uno de los favoritos para relevar a Mazón, pero el PP todavía no lo había oficializado.

Respuesta a "todas las preguntas"

De su declaración en la causa, ha indicado que ha hecho lo que le corresponde trasladando la información por la que se le ha preguntado y aportando su "granito de arena" para que se sepa "la verdad". Es más, ha apuntado que ha respondido a todas las preguntas y que tras ello ha hecho un añadido "voluntariamente". No obstante, no ha detallado ninguna de sus contestaciones ni ante la jueza ni ante las preguntas de las acusaciones ni defensas porque su testificación es "secreta".

Con su paso por la causa como testigo por haber hablado tanto con Mazón como con la entonces consellera Salomé Pradas, al mando de la gestión de la emergencia, en la tarde del 29-O, Llorca ha puesto el foco en lo que le viene: el pleno del próximo jueves en las Corts del que podría salir como 'president'. "Voy a centrarme en preparar el debate de investidura", ha añadido. No ha hecho referencia alguna al pacto con Vox para que le dé el apoyo necesario de sus 13 diputados.