Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Marzà lleva la semana de cuatro días a Bruselas

Marzà interviene en el Parlamento Europeo ante Nomdedéu.

Marzà interviene en el Parlamento Europeo ante Nomdedéu. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Fue un proyecto piloto, una idea que no pudo desarrollarse más por falta de tiempo y presupuesto, sin embargo, el plan de la semana laboral de cuatro días que trató de impulsar el Botànic en la Administración valenciana ha aterrizado en Bruselas, en concreto, en el Parlamento Europeo. Lo ha hecho de la voz de quien fue su impulsor, el exsecretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu, quien ha estado en la eurocámara invitado por Vicent Marzà.

El eurodiputado de Compromís ha barrido para casa y en una jornada organizada en Bruselas sobre la reducción del tiempo de trabajo ha llevado a quien fue su compañero de coalición, partido y de gobierno cuando era conseller de Educación, además de al investigador de la Universitat de València Joan Sanchis. "Hemos de avanzar en derechos y la reducción de la jornada laboral es uno de ellos. Gracias al trabajo de Nomdedéu y Sanchis somos referentes europeos en esta cuestión", señaló Marzà en su Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
  2. La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
  3. La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
  4. Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
  5. Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
  6. Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
  7. Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
  8. Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor

Marzà lleva la semana de cuatro días a Bruselas

Morant: "Pérez Llorca ha entrado por la puerta de atrás al juzgado igual que entrará a la presidencia de la Generalitat”

Morant: "Pérez Llorca ha entrado por la puerta de atrás al juzgado igual que entrará a la presidencia de la Generalitat”

Xavi Castillo tiene un mensaje para Mompó

Xavi Castillo tiene un mensaje para Mompó

El nuevo jefe de la Guardia Civil fija como retos la reconstrucción de los cuarteles tras la dana y rebajar la criminalidad

El nuevo jefe de la Guardia Civil fija como retos la reconstrucción de los cuarteles tras la dana y rebajar la criminalidad

Los vídeos de un asesor revelan que Pradas informaba a Mazón de los tornados en la Ribera a las 20.30 horas

Los vídeos de un asesor revelan que Pradas informaba a Mazón de los tornados en la Ribera a las 20.30 horas

De residuo a recurso: el papel clave del Complejo de los Hornillos

De residuo a recurso: el papel clave del Complejo de los Hornillos

"Pérez Llorca tiene la oportunidad de construir puentes con todos y dejar atrás el relato de Mazón"

"Pérez Llorca tiene la oportunidad de construir puentes con todos y dejar atrás el relato de Mazón"

Los bomberos y la Diputación acuerdan aumentar los efectivos mínimos en los parques principales

Los bomberos y la Diputación acuerdan aumentar los efectivos mínimos en los parques principales
Tracking Pixel Contents