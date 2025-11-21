Marzà lleva la semana de cuatro días a Bruselas

Fue un proyecto piloto, una idea que no pudo desarrollarse más por falta de tiempo y presupuesto, sin embargo, el plan de la semana laboral de cuatro días que trató de impulsar el Botànic en la Administración valenciana ha aterrizado en Bruselas, en concreto, en el Parlamento Europeo. Lo ha hecho de la voz de quien fue su impulsor, el exsecretario autonómico de Empleo Enric Nomdedéu, quien ha estado en la eurocámara invitado por Vicent Marzà.

El eurodiputado de Compromís ha barrido para casa y en una jornada organizada en Bruselas sobre la reducción del tiempo de trabajo ha llevado a quien fue su compañero de coalición, partido y de gobierno cuando era conseller de Educación, además de al investigador de la Universitat de València Joan Sanchis. "Hemos de avanzar en derechos y la reducción de la jornada laboral es uno de ellos. Gracias al trabajo de Nomdedéu y Sanchis somos referentes europeos en esta cuestión", señaló Marzà en su Instagram.