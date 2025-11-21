Morant: "Pérez Llorca ha entrado por la puerta de atrás al juzgado igual que entrará a la presidencia de la Generalitat”

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha señalado que Pérez Llorca “ha entrado por la puerta de atrás al juzgado igual que entrará por la puerta de atrás a la presidencia de la Generalitat”. En ese sentido, Morant también ha destacado que “no podemos normalizar que el candidato que presentan PP y Vox declare en el juzgado antes de llegar a la presidencia de la Generalitat”.

La secretaria general de los socialistas valencianos ha criticado tras la declaración de Pérez Llorca que “no ha sabido decir con cuantos alcaldes habló el día de la dana, pero sí que ha comentado que con los que hablaba lo estaban pasando muy mal”. Morant se ha preguntado “qué hizo el señor Pérez cuando la gente lo estaba pasando mal”

Por último, Diana Morant ha señalado que con el Partido Popular estamos “condenados a las mismas políticas, a los mismos negligentes que abandonaron el 29 de octubre a la gente cuando se morían. Estamos en las peores manos”, ha concluido.

Pone en valor los sindicatos

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant ha participado hoy en el Congreso de Intersindical en Gandia donde ha puesto en valor “las organizaciones sindicales que son las que construyen sociedad y que también han sido objeto del maltrato y de la política de señalamiento del PP, Mazón y Vox”. “Es muy necesario siempre elevar la voz juntos para decir que lo que estamos viviendo en la Comunitat Valenciana no es aceptable, queremos unas elecciones y que se devuelva la voz al pueblo”, concluyó.