Bajo cero en plena ola polar: estos son los municipios donde más frío ha hecho esta noche

La ola de frío polar se deja sentir ya en la Comunitat Valenciana, tal como preveían los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este viernes será el día más frío del episodio helado, aunque mañana sábado también se espera una sensación térmica menor a la del mercurio por la presencia del viento del noroeste. La responsable es una masa de aire ártico que está provocando un desplome térmico en toda la Península Ibérica.

Las máximas no superarán los 15 grados en el litoral de toda la autonomía y no llegarán a los 10 grados en las comarcas del interior, con valores hasta cinco grados por debajo de lo habitual para esta época del año. De hecho, este viernes será el día de noviembre más helado en 12 años, desde el año 2013, según la Aemet.

Mínimas por debajo de cero

La helada se ha dejado sentir en la madrugada del jueves al viernes, dejando mínimas bajo cero en varios puntos de la Comunitat Valenciana. Los registros negativos se repetirán en la próxima madrugada, aunque en principio con menor intensidad que en la pasada. Según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), esta ha sido la "madrugada más fría de lo que llevamos de otoño" y cifran en 49 las estaciones donde los registros han caído bajo cero.

El frío se sintió en València el pasado enero. / Miguel Angel Montesinos

A partir del domingo, las temperaturas darán una ligera tregua aunque será momentánea; hasta el próximo jueves porque, a partir de esa jornada, las mínimas volverán a caer a niveles similares a los de esta pasada noche.

Dónde ha hecho más frío

La madrugada ha sido helada de forma generalizada en la Comunitat Valenciana, pero ¿cuáles han sido los municipios donde el mercurio ha caído por debajo de cero?

Son los siguientes: