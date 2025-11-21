El PP contrapone el compromiso del Consell con las víctimas de violencia de género al "abandono del Gobierno con pulseras antimaltrato defectuosas”

La portavoz de Violencia contra la Mujer del Grupo Popular en las Corts, Verónica Marcos, ha lamentado el “abandono y desamparo al que el Gobierno somete a las mujeres víctimas de violencia de género con unas pulseras defectuosas y low cost que no se activan cuando tienen a su maltratador cerca y leyes que sacan a agresores sexuales a la calle”. En contraposición ha defendido la apuesta “innegable” de la Generalitat para su “protección” tras aumentar el presupuesto destinado a esta área y que se enmarca dentro de la Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales. En 2025, “el Consell ha presupuestado 40,7 millones para el Comisionado contra la Violencia sobre la Mujer, con un aumento del 9,7 % en la financiación de los Centros Mujer, y un 54 % más que el último presupuesto del Botànic”.

El Gobierno "utiliza el dolor de las víctimas"

Además, tal y como ha recordado la diputada popular, “se ha creado un nuevo centro mujer en Elx, con lo que ya suman 11”. “Tampoco podemos olvidar los tres Centros integrales para víctimas de violencia sexual, abiertos en diciembre de 2024 en las tres provincias, y la incorporación de abogadas al servicio telefónico de atención 24 horas”.

Para Verónica Marcos, “está claro quién sí apuesta por luchar por erradicar esta lacra de nuestra sociedad y quien únicamente utiliza el dolor de las víctimas para hacer política una vez más”.