Ratas, insectos, agua estancada: Inspección detectó “riesgos biológicos” en la planta de Vaersa en Picassent

“Durante la visita, se observaron riesgos biológicos por presencia de animales que podrían transmitir enfermedades a los trabajadores, entre otros telarañas, insectos, roedores, un gato”. Es una de las conclusiones que reflejó la Inspección de Trabajo en una diligencia tras la visita que realizó el pasado junio a la planta de Vaersa en Picassent, donde la empresa pública presta el servicio de reciclaje de todos los residuos plásticos -el contenedor amarillo- de València y su área metropolitana. La indignación de la plantilla se desbocó a raíz del incendio sufrido a principios de mes, potenciado, dicen, por la presencia de material sin retirar en los fosos donde se compactan los residuos, aunque desde Conselleria indicaron que ese material excesivo exste, pero no ardió. Pero el problema viene de lejos. Fuentes sindicales aseguran que el fuego solo fue un síntoma más de una falta de limpieza generalizada, que comprobó la Inspección y contra la que no se ha hecho nada desde junio.

Desde el sindicato UGT hablan de plagas de cucarachas y ratas. En concreto, el personal de la planta asegura que es normal ver a las ratas por encima de las cintas de producción y que los vestuarios están infestados de cucarachas. Les preocupa el riesgo de zoonosis, es decir, de la posibilidad de que estas especies transmitan enfermedades a los profesionales de la planta. Desde la Conselleria de Medio Ambiente, por su parte, en cuyo organigrama se incluye la empresa pública, no han aportado datos sobre las medidas que se han tomado para paliar estas deficiencias.

La planta de Vaersa en Picassent / Redacción Levante-EMV

No hay protocolo de limpieza diaria

Es la cara más visible de la “dejadez” que denuncian desde el sindicato. Explican que el estado de las instalaciones es “fatal” y desde la empresa se excusan en el mal funcionamiento de la subcontrata de limpieza. Fuentes sindicales creen que la mejor solución sería que, de los tres turnos diarios con personal propio de Vaersa en la planta, uno de ellos se destinara a tareas de mantenimiento y limpieza, pero el responsable de la instalación, lamentan, prioriza aumentar la producción sobre las condiciones higiénicas. A día de hoy, no existe una exigencia ni protocolos de mantenimiento diarios, denuncian. Todo ello en una planta catalogada por el Invassat como de “riesgo biológico”.

El problema es especialmente grave en la zona de los fosos. Desde UGT detallan que al contenedor de plástico no solo se tiran envases limpios y separados. “Muchas veces se tiran otras cosas, o envases que llevan materia orgánica”, indican. Al llegar a los fosos, los plásticos siguen su proceso de reciclaje o compactado, pero la materia orgánica se acumula y, si no se limpia, puede ser un foco de problemas higiénicos y sanitarios.

La planta de Vaersa en Picassent / Google Maps

La inspección señala “riesgos biológicos”

Debido a “los reiterados incumplimientos en materia de seguridad y salud” y a la falta de mantenimiento y limpieza de las instalaciones, UGT denunció la situación del personal y la planta ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los inspectores visitaron la planta de Vaersa en Picassent el pasado mes de junio. En las observaciones de la visita, a las que ha tenido acceso Levante-EMV, se detectan once riesgos para la salud laboral, que se resumen en la apertura de diligencias de la inspección. En este resumen, ocupan el primer puesto los riesgos biológicos por la presencia de animales, y se pide que se adopten medidas inmediatas y continuadas para garantizar la salud de los trabajadores. Además, se observó acopio de material fuera de las zonas establecidas y señalizadas, la falta de señalización y de uso de los protectores auditivos.

Señalización muy deteriorada o ausente, avisadores acústicos de marcha atrás de las palas cargadoras que no funcionan, o un cable eléctrico colgando sobre escaleras o accesos improvisados son algunos de los peligros que detectó la inspección. Pero también se refiere a la zona de presas, con el “firme deteriorado” y “agua estancada”. “Se deberán adoptar medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos biológicos y de caída al mismo nivel”, concluyen las observaciones del inspector.

La inspección data de junio. “Pero estamos casi igual”, asegura la representación de los trabajadores. Indican que algunas de esas deficiencias sí que se han subsanado pero el grueso, sobre todo la limpieza diaria, sigue pendiente. Las diligencias de la inspección siguen abiertas a la espera de que se corrija lo detectado. Desde la Conselleria de Medio Ambiente, por su parte, en cuyo organigrama se incluye la empresa pública, no han aportado datos sobre las medidas que se han tomado para paliar estas deficiencias.