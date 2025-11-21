De residuo a recurso: el papel clave del Complejo de los Hornillos

La gestión de residuos es uno de los grandes retos de las ciudades contemporáneas, especialmente en áreas urbanas con alta densidad poblacional como el área metropolitana de València. Pero la clave no está solo en recoger más residuos, sino en transformarlos mejor. En ese proceso, el Complejo de Tratamiento y Valorización de Residuos de Los Hornillos (Quart de Poblet), propiedad de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) y gestionado por Valoriza, juega un papel estratégico para los 1,6 millones de habitantes a los que da servicio.

Cada año, más de 440.000 toneladas de residuos urbanos llegan a estas instalaciones, diseñadas para maximizar la reutilización y minimizar el vertido. No se trata solo de eliminar residuos, sino de convertirlos en recursos útiles para el entorno y la economía local.

Un punto fundamental del diseño de sus instalaciones es la minimización del impacto ambiental y la integración de estas, tanto desde el punto de vista funcional como estético, con el entorno circundante.

Además de la cuidada arquitectura que poseen también optan por la eliminación de emisiones de olores a los municipios cercanos, ya que Quart de Poblet está integrada en el Área Metropolitana de Valencia, junto a la capital y otros 43 municipios; la maximización de los productos aprovechables y la eliminación del contenido en materia orgánica de la fracción rechazo.

Del contenedor al nuevo ciclo

Los Hornillos cuenta con líneas específicas para fracción resto, orgánica, residuos sanitarios y voluminosos. Solo en orgánica —procedente del contenedor marrón— se tratan 70.000 toneladas anuales, transformadas en compost para uso agrícola y medioambiental. En total, se comercializan unas 50.000 toneladas de compost al año.

A esto se suman recuperaciones adicionales: papel y cartón, metales, vidrio o restos vegetales, alcanzando 39.000 toneladas anuales valorizadas desde la fracción resto.

Además, se gestionan 24.000 toneladas de restos de poda y 40.000 toneladas de voluminosos y RCD domésticos, destinados íntegramente a operaciones de valorización tras su tratamiento.

Gestión responsable del agua

La sostenibilidad no depende solo de lo que se recupera, sino de cómo se gestiona. La planta cuenta con una depuradora propia que permite reutilizar el 75 % del agua tratada, y tres biofiltros que suman más de 10.000 m², garantizando un tratamiento eficaz de olores y mejor integración ambiental.

El complejo pertenece a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos. / EMTRE

Ante situaciones extraordinarias

Aunque el Complejo está diseñado para operar con los residuos habituales del área metropolitana, también ha demostrado capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales, como las riadas provocadas por la dana de 2024, que multiplicaron la cantidad de voluminosos.

La instalación habilitó un dispositivo especial para procesar grandes volúmenes de residuos dañados en tiempo récord, contribuyendo a acelerar la recuperación de los municipios afectados.

La operación de Los Hornillos se integra en la estrategia metropolitana liderada por Emtre, que impulsa la coordinación de municipios, infraestructuras y modelos de reciclaje a gran escala.

Por su parte, Valoriza aporta su experiencia técnica tanto en el tratamiento como en la prestación de servicios municipales en poblaciones de la zona, reforzando la conexión entre recogida, tratamiento y sostenibilidad urbana.

400.000 toneladas de residuos al año con un trabajo detrás de 24 horas al día, los 365 días del año, todo para garantizar un correcto tratamiento de la materia recogida del València capital y su área metropolitana.