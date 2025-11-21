El tiempo
El viento ártico desploma la sensación térmica a los 6º en Valencia y activa la alerta meteorológica en el litoral
En las tres provincias de la Comunitat Valenciana hay aviso amarillo para este fin de semana por posibles temporales en el Mediterráneo
El fin de semana ha comenzado con un descenso en las temperaturas por el fuerte viento ártico que ha llegado a la Comunitat Valenciana. En todo el litoral de la comunidad, menos el sur de Alicante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activada la alerta amarilla por fenómenos costeros.
Como ya estaba previsto, el viento es el protagonista y en Castellón ya están bajo aviso por rachas de viento muy fuertes que también pueden darse en el interior de Alicante. Este frío se mantendrá hasta el sábado, ya que para el domingo se espera que comience una subida de las temperaturas.
El frío invernal durará hasta el domingo
El aire desploma la sensación térmica y pese a que los termómetros vayan a marcar temperaturas de 16ºC de máximas y 9ºC de mínimas, la sensación térmica podrá bajar hasta los 6ºC grados durante el viernes. El sábado bajarán aún más las mínimas hasta los 7ºC.
El litoral de la Comunitat Valenciana, excepto el sur de Alicante, está en alerta amarilla por fenómenos costeros. La masa de aire ártico dejará temporales en el Mediterráneo que, según prevé Aemet, no afectarán a la Comunitat Valenciana.
El cielo se mantendrá despejado
Durante los días más fríos, el cielo estará despejado generalmente, aunque en el interior del norte de Castellón, habrá intervalos nubosos que pueden dejar precipitaciones a últimas horas. Es posible que esas precipitaciones se den en forma de nevadas de cota baja.
La semana que viene podría empezar con lluvias
Conforme se vaya el frío llegarán las nubes. Las predicciones apuntan a que el domingo el cielo comenzará a nublarse y el lunes se encapotará al completo. Las temperaturas para el comienzo de la semana que viene ya se acercarán a los 20ºC grados, pero tanto el lunes como el martes hay probabilidad de lluvia.
Hasta un 45% de probabilidad de precipitaciones habrá para el lunes, 24 de noviembre. Según avance la semana, se espera que incluso nieve en la provincia de València en zonas del interior pese al ascenso en las temperaturas cerca del litoral.
