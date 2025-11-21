Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retenciones kilométricas en la V-30 y la A-7

La congestión suma de manera global 24 kilómetros en el área metropolitana

Imagen de la V-30, a su paso por Mislata y Quart de Poblet, sentido hacia la A-7, poco después de las ocho de la mañana de hoy viernes.

Imagen de la V-30, a su paso por Mislata y Quart de Poblet, sentido hacia la A-7, poco después de las ocho de la mañana de hoy viernes. / DGT

Marga Vázquez

València

Las principales arterias de circulación del área metropolitana de València sufren esta mañana numerosas retenciones y colapsos de tráfico debido al gran volumen de vehículos que transitan por ella a primera hora, en la denominada hora pico del día.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), los atascos o tramos de circulación lenta o irregular suman de manera conjunta 24 kilómetros y, una vez más, es la A-7 la carretera con las retenciones más largas. No obstante, esta mañana de viernes, 21 de noviembre, el primer lugar en cuanto a puntos conflictivos lo ostenta la V-30, ya que registra problemas en cinco lugares diferentes y en ambos sentidos de la vía.

Carreteras con retenciones hoy en València

Los atascos en las vías del área metropolitana de València en torno a las 8.30 horas son:

  • A-7: 6 kilómetros entre Mas del Jutge (Torrent) y Pai i Capellans, en sentido a Barcelona
  • A-7: 3 kilómetros desde el Baro a Godella, hacia Alicante
  • A-3: 1 kilómetro a la altura de Mislata en sentido a València
  • V-30: 3 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
  • V-30: 2 kilómetros entre Mislata y Benimàmet/Beniferri, sentido puerto
  • V-30: 1 kilómetro en Paterna hacia las instalaciones portuarias
  • V-30: 1 kilómetro en Paterna en el enlace de la V-30 con la CV-365
  • V-30: 1 kilómetro desde Castellar-Oliveral a Pinedo, hacia las instalaciones portuarias
  • CV-30: 2 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet en sentido a la V-30
  • CV-30: 1 kilómetro de Paterna a Terramelar, hacia Godella
  • CV-31: medio kilómetro en Terramelar
  • CV-36: 1,5 kilómetros en Horno de Alcedo, hacia València
  • CV-36: 1 kilómetro en Mas del Jutge (Torrent)

