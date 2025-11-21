Retenciones kilométricas en la V-30 y la A-7

Las principales arterias de circulación del área metropolitana de València sufren esta mañana numerosas retenciones y colapsos de tráfico debido al gran volumen de vehículos que transitan por ella a primera hora, en la denominada hora pico del día.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), los atascos o tramos de circulación lenta o irregular suman de manera conjunta 24 kilómetros y, una vez más, es la A-7 la carretera con las retenciones más largas. No obstante, esta mañana de viernes, 21 de noviembre, el primer lugar en cuanto a puntos conflictivos lo ostenta la V-30, ya que registra problemas en cinco lugares diferentes y en ambos sentidos de la vía.

Carreteras con retenciones hoy en València

Los atascos en las vías del área metropolitana de València en torno a las 8.30 horas son: