Tráfico
Retenciones kilométricas en la V-30 y la A-7
La congestión suma de manera global 24 kilómetros en el área metropolitana
Las principales arterias de circulación del área metropolitana de València sufren esta mañana numerosas retenciones y colapsos de tráfico debido al gran volumen de vehículos que transitan por ella a primera hora, en la denominada hora pico del día.
Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), los atascos o tramos de circulación lenta o irregular suman de manera conjunta 24 kilómetros y, una vez más, es la A-7 la carretera con las retenciones más largas. No obstante, esta mañana de viernes, 21 de noviembre, el primer lugar en cuanto a puntos conflictivos lo ostenta la V-30, ya que registra problemas en cinco lugares diferentes y en ambos sentidos de la vía.
Carreteras con retenciones hoy en València
Los atascos en las vías del área metropolitana de València en torno a las 8.30 horas son:
- A-7: 6 kilómetros entre Mas del Jutge (Torrent) y Pai i Capellans, en sentido a Barcelona
- A-7: 3 kilómetros desde el Baro a Godella, hacia Alicante
- A-3: 1 kilómetro a la altura de Mislata en sentido a València
- V-30: 3 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 2 kilómetros entre Mislata y Benimàmet/Beniferri, sentido puerto
- V-30: 1 kilómetro en Paterna hacia las instalaciones portuarias
- V-30: 1 kilómetro en Paterna en el enlace de la V-30 con la CV-365
- V-30: 1 kilómetro desde Castellar-Oliveral a Pinedo, hacia las instalaciones portuarias
- CV-30: 2 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet en sentido a la V-30
- CV-30: 1 kilómetro de Paterna a Terramelar, hacia Godella
- CV-31: medio kilómetro en Terramelar
- CV-36: 1,5 kilómetros en Horno de Alcedo, hacia València
- CV-36: 1 kilómetro en Mas del Jutge (Torrent)
