Urgencias llenas en el Arnau, el Peset y la Vila por el primer pico de gripe

La llegada del frío está provocando los primeros problemas de saturación de las urgencias hospitalarias en la Comunitat Valenciana. Largas horas para ser atendido, falta de camas en planta y pacientes esperando a ser ingresados hacinados en los pasillos y mayor carga de trabajo para el personal sanitario. Son las tres características comunes en los servicios del Arnau, la Vila o el Peset; en algunos de ellos ya se han acumulado casi una decena de pacientes en los pasillos de urgencias porque no quedaban camas en planta. El número varía casi cada día porque los ingresos en urgencias y el traslado a planta son constantes y las cifras varían con rapidez.

"Esa situación hace que la intimidad de los pacientes se vea comprometida, que pueden perder su dignidad ,- explica un sanitario del Arnau, quien prefiere mantenerse en el anonimato-. Eso, además genera inseguridad en la asistencia porque hay más riesgo de que se den errores de diagnóstico o problemas por ubicar las camillas en los pasillos. El lunes se acumulaban 15 pacientes pendientes de conseguir una cama en planta, seis de ellos en el pasillo. Pese a ello, el martes seguía llegando un gran número de pacientes, alrededor de "30 cada hora con solo cinco médicos para atenderles".

Saturación y obras

En el hospital Doctor Peset de València, tiene un problema añadido a un aumento de la presión hospitalaria: las obras en Urgencias, planificadas en cuatro fases para evitar el cierre completo durante 18 meses. Desde el anuncio de las obras, fuentes del centro reconocían que sería una temporada de gripe y covid compleja debido a las obras. En los últimos días, se ha habilitado una sala de preingresos en el segundo piso, pero fuentes de CCOO señalan "que hay problemas de ingresos". El martes, por ejemplo, había hasta nueve pacientes en los pasillos ante la falta de plazas en planta.

Los problemas se repiten en otros puntos: en el Clínico, donde hay nueve personas en preingresos para subir a planta, aunque hay camas libres en Urgencias; o en La Vila, donde la demora para atender a la ciudadanía ha tenido picos de hasta 10 horas con pacientes también en los pasillos y un personal "sobrecargado y saturado". En contraposición, el hospital General de València -suele ser el primero en registrar problemas de saturación al ser el que más número de población atiende- no sufre un pico de presión asistencial. En el invierno de 2025, llegó a haber allí más de 70 pacientes sin cama a principios de enero.

Sin refuerzos

El sanitario del Arnau que ha contactado con Levante-EMV critica la falta de acción de los responsables de Sanidad al no haber "un plan de contrataciones". En años anteriores, el centro ha puesto en marcha un circuito de preingresos con personal adicional que este año "todo indica que no se va a abrir". "Debe ser una cuestión presupuestaria", reflexiona. Este periódico ha hecho la pertinente consulta sobre si hay idea de poner una sala de preingreso, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Sobre la falta de personal, se pronuncia también la secretaria general sanitaria de CCOO, Yolanda Ferrández: "Insistimos reiteradamente en la necesidad de reforzar de manera estructural las plantillas durante los meses de invierno". Considera "imprescindible", un "plan de contingencia organizado por departamentos para hacer frente a una saturación que, aunque estacional, es cíclica". Los problemas actuales son el primer indicativo de la llegada de las bajas temperaturas. En breve, Ferrández prevé un "colapso inminente" con las consecuencias "que conlleva tanto para la calidad asistencial como para el personal".

Gripe al alza

La principal razón detrás de esta saturación emergente es la tendencia al alza de la transmisión de virus respiratorios. Según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) de la Comunitat Valenciana, correspondiente a los datos entre el 10 y el 16 de noviembre, la incidencia se encuentra en 739,2 casos de gripe, covid o virus respiratorios sincitial (VRS) por cada 100.000 habitantes, con un aumento de 40 puntos respecto a la semana anterior; la media autonómica se distancia de la nacional, que se encuentra en solo 445,9 puntos. La gripe es la enfermedad en mayor transmisión con una incidencia estimada de 32,5 puntos; crece casi 10 puntos en solo una semana.

Inidencia IRA en la Comunitat Valenciana según el último informe del Sivira. / GVA

Entre los departamentos con mayor afectación, por encima de los 800 puntos de incidencia, están la Safor, la Ribera, el General de València, el Peset y el de Sagunt. Como suele ser habitual, la franja de edad más afectada son los menores de cuatro años con 3.337,7 casos por cada 100.000 habitantes, 200 puntos más que hace siete días. Por su parte, los mayores de 65 años, los más vulnerables frente a los virus respiratorios, registran una incidencia de 651,9 puntos, 40 más que hace siete días.