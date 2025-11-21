El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "Pérez Llorca tiene la oportunidad de construir puentes con todos y dejar atrás el relato de Mazón"

Una semana "histórica" e "intensa" que se inició con la declaración del presidente en funciones en la Comisión de Investigación del Congreso y que termina con la declaración en el Juzgado de Catarroja de su sucesor designado, Juanfran Pérez Llorca. Entre medio, el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, una fecha que "aún hoy incomoda a alguna dirigente del PP valenciano". Así inicia el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, su videoanálisis.

"Los próximos días tampoco serán tranquilos", afirma. Llega la sesión de investidura de Pérez Llorca en Les Corts. "Ahí conoceremos las cesiones definitivas del PP a Vox y se configurará el nuevo Consell". Sabremos entonces cuáles son las "intenciones del nuevo inquilino del Palau", añade. Además, se abrirá una etapa que "debe centrarse en la reconstrucción consensuada entre los ayuntamientos afectados y, sobre todo, con la cooperación institucional del Gobierno de España", sentencia el periodista.

Más allá de la confrontación política, Pérez Llorca tiene la "oportunidad de construir puentes con todos, también con las asociaciones de víctimas de la dana, y dejar atrás el relato de Mazón centrado durante meses en su defensa judicial".

Dos días antes de la investidura está prevista la entrega de los premios Jaume I en la Llotja y se celebrará el acto de apertura del curso de las universidades españolas en el claustro de la Universitat de València, que cumple este curso 525 años. "Dos ceremonias que nos recuerdan nuestro importante legado académico, así como el impulso innovador del presente de la Comunitat Valenciana", afirma el director.

En una semana en la que, si todo está previsto, conoceremos al octavo president de la Generalitat, es decisivo recordar que "sin instituciones no hay democracia". Llega el momento Pérez Llorca.