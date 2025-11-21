Xavi Castillo tiene un mensaje para Mompó

El 'provocador' mensaje que ha dejado la Diputación de Valencia en forma de lona colgada en la plaza de toros de la calle Xàtiva ha tenido eco. Han sido bastantes los que han entendido con ironía el "Que vinga, que vinga, que vinga la llum..." que evoca a una canción de Al Tall que terminaba diciendo "...i al senyor alcalde que li peguen en lo cul".

La lona forma parte de una campaña publicitaria para anunciar la renovación del sistema de iluminación de la plaza, que tendrá un segundo reclamo en unos días, aunque se ha bromeado con un mensaje velado a la alcaldesa Catalá, con quien el presidente de la diputación, Vicent Mompó, no tiene las mejores relaciones dentro del partido. "A vore, Mompó, què vols dir-nos amb açò?", bromeaba el humorista Xavi Castillo, que hizo un vídeo desde la plaza. "No sabem què vol dir Mompó. Ho averiguarem".

También Compromís estiró del hilo, y lanzó algunos mensajes en sus redes sociales: "Les navallades en el PP van que volen!".

El asunto llegó a la rueda de prensa del portavoz del ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, que fue preguntado por la lona: "La falta de luces es un problema serio, por eso está en obras en la plaza", aseguró.