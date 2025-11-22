En pocas fechas el maestro Sabina cierra su gira de despedida. Tuve ocasión de disfrutar de uno de esos conciertos el pasado julio, gracias a mi querido amigo Ramón, que me hizo un regalo que nunca olvidaré. Porque Sabina es el puto amo de la música de autor presidida por letras que son pura literatura, en verso y en prosa. Mi primer recuerdo de su música es el video de «Así estoy yo sin ti» con una actriz de culto, Emma Suárez, paseando por las calles de Madrid. No llegué a su época de La Mandrágora, que he podido escuchar después. Hace unos años, en uno de los últimos álbumes Sabina nos regaló una canción de fin de ciclo: «Lo niego todo», un relato de trayectoria vital de maravilloso crápula.

El título viene al caso de una experiencia vivida recientemente en una charla sobre cambio climático. Una persona del público me da su parecer sobre el tema y me dice que lo niega todo; niega que haya cambio climático y por supuesto que sea el ser humano el que está provocando el proceso actual. Le pregunto que me dé argumentos para convencerme científicamente del tema, porque tal vez yo puedo estar equivocado al afirmar que estamos ante una evidencia científica avalada por datos atmosféricos y oceanográficos. No consigo obtener un argumento científico a su postura de negación. Termina nuestro diálogo, siempre educado, con una pregunta que yo le lanzo: por favor, cuando pueda deme respuesta sobre la causa que está provocando la alteración de balance energético de nuestro planeta actualmente. Fin de la cita.

Abundan las personas con esta opinión. Sin base científica alguna, pero con un trasfondo ideológico de rechazo a todo lo que represente el actual gobierno del país y sus políticas ambientales. En esto último puede haber razones entendibles, argumentos de debate y puntos de encuentro incluso; pero en la negación por la negación del cambio climático actual, no. La ciencia no es perfecta, duda, rectifica. Y eso permite su avance. Pero es la única que puede reconducir este debate a términos de racionalidad. En caso contrario, habrá más crispación social en un tema que precisa de consensos básicos para su solución.