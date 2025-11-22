La conselleria se queda 'l'Armari de la memoria', pero sin Lambda

El servicio sigue, pero sin Lambda. En 2021 el Botànic sacó a concurso público un servicio para la recuperación, conservación, descripción, digitalización y difusión de fondos documentales relevantes para reconstruir la memoria LGTBIQ+ de la Comunitat Valenciana. Lambda se presentó y resultó adjudicataria de un contrato que finaliza el 30 de noviembre de 2025. La plantilla que conforma el servicio lanzó un SOS hace unos días ante la fecha de fin de contrato y el "silencio" de la conselleria ante el futuro de este servicio. De hecho, Lambda, ha presentado una denuncia ante el Síndic de Greuges y otra ante la Inspección General de Servicios Sociales de la Generalitat por "hostigamiento administrativo, trato discriminatorio y bloqueo de espacios" al servicio público l'Armari de la Memòria, dependiente de la Dirección General de Diversidad de la administración autonómica. Sin embargo, desde la Conselleria de Servicios Sociales Igualdad y Vivienda asegura que "ni silencio, ni hostigamiento": el servicio continúa, pero sin Lambda.

El nombre cambia a Archivo de la memoria y será asumido por la Generalitat Valenciana para su gestión directa. "El servicio hoy cuenta con un equipo de siete personas que se dedican a custodiar el archivo y a la realización de acciones específicas, con un coste total de más de 1,3 millones de euros desde su puesta en marcha, de los cuales el 80% implican gastos de personal. En este contexto, la Generalitat ha realizado un análisis del servicio prestado, evaluando su funcionamiento y los recursos asignados con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa para la protección del archivo integrado en el Espacio de Memoria. Así y ante el vencimiento del concierto (el 30 de noviembre), con el objetivo de optimizar los recursos públicos y fortalecer la gestión del archivo de la Administración, el equipo profesional y técnico de la Dirección General de Diversidad asumirá directamente el servicio, integrándolo en su estructura. Esta gestión directa permitirá estabilizar el servicio, fortalecer su integración en la estructura pública y evitar los costes derivados de intermediaciones", explican desde la conselleria.

En la Casa de la Diversidad

Y añaden: "Actualmente, el archivo de l'Armari de la Memòria se encuentra en una instalación pública, dentro de la Casa de la Diversidad, en un espacio de reciente inauguración y que se ha convertido en un lugar de convivencia, referente de integración, respeto, igualdad e inclusión. Esta ubicación garantiza que el archivo permanezca en óptimas condiciones, evite nuevos y futuros traslados que puedan afectar a la conservación de materiales y se asegure su continuidad en un entorno adecuado, estable y público".

La Generalitat asegura que "ha establecido un plan de transición coordinado" que permite "una transferencia ordenada y segura". Así, ha hecho un llamamiento a la necesidad de aumentar la coordinación para garantizar la continuidad, preservación y difusión de los antecedentes documentales, ante unas críticas de la actual plantilla que aseguraba desconocer el futuro del servicio y denunciaba un "bloqueo constante" al acceso del archivo y al desarrollo de diversas actividades.

Lambda: "Es un cierre encubierto"

"Esto es un cierre encubierto. El 80% del coste es el salario de técnicos especializados. Si ahora lo gestionan ellos pagarán lo mismo. ¿O es que el personal funcionariado trabaja gratis? ¿O es que van a destinar a gente no cualificada? ¿o es que van a recortar? Este movimiento responde a maquillar meses de descoordinación, falta de seguridad, maltrato a la plantilla y errores en la gestión que ahora intentan esconder en una operación de propaganda. Hablamos de 325.000 euros anuales y es una cantidad muy similar a la que le han dado al toro de lidia en 2025, que ni tan siquiera es una entidad de la Comunitat Valenciana", afirma Fran Fernández, coordinador general de Lambda.