Consorcio Palancia Belcaire: tecnología al servicio de la prevención

La Semana Europea de Prevención de Residuos pone el foco cada año en un mensaje esencial: la gestión más sostenible es aquella que evita que los residuos lleguen a generarse. En este marco, el Consorcio Palancia Belcaire (C3/V1) recuerda que la prevención es el primer eslabón de la economía circular y que, gracias al compromiso ciudadano y la mejora continua, la entidad impulsa un modelo más eficiente, responsable y alineado con los objetivos europeos.

Para ello, es imprescindible la sensibilización y concienciación ambiental en la planta de tratamiento de residuos de Algímia d’Alfara, donde cada año acuden centenares de personas para ver in situ las toneladas de residuos domésticos y municipales que generamos y que llegan a la planta, qué se hace para separarlos —previo a su posterior reciclaje o valorización— y cómo se convierten en nuevas materias primas que den lugar a nuevos usos.

La prevención es el pilar fundamental de una gestión sostenible. Sin embargo, esta estrategia solo es efectiva si se combina con un sistema capaz de recuperar el máximo de materiales una vez el residuo ya se ha generado, como se hace en la planta de Algímia d’Alfara. El modelo del Consorcio Palancia Belcaire ilustra esta doble vertiente: por un lado, impulsa campañas de información y educación para promover hábitos de reducción y separación en origen; por otro, dispone de una infraestructura de alta eficiencia con las mejores técnicas disponibles, capaces de optimizar el reciclado y la valorización de los residuos que sí se generan, tanto en la planta de tratamiento de Algimia d’Alfara como en la red consorciada e informatizada de ecoparques.

La red de ecoparques y ecomóviles del consorcio, junto al plan de visitas y las iniciativas formativas en centros educativos y asociaciones, permite que la ciudadanía conozca de primera mano el impacto de sus decisiones diarias. Estas acciones facilitan la transición hacia comportamientos más sostenibles, como la correcta separación en origen, el reaprovechamiento de materiales o la selección de productos que pueden volver al circuito gracias a la circularidad.

Tecnología para que cada residuo cuente

La prevención no es una acción aislada, sino parte de un sistema más amplio. La planta de tratamiento de Algimia d’Alfara, una de las más eficientes de la Comunitat Valenciana junto con la red consorciada e informatizada de ecoparques, son un ejemplo de cómo la gestión y la innovación tecnológica nos acerca a la economía circular. Gracias a sistemas automatizados, inteligencia artificial y herramientas de trazabilidad, la instalación logra recuperar más de la mitad de los residuos que recibe, con una tasa de valorización del 56,14 %, por encima de los objetivos europeos fijados para 2025. Esto significa que cada material separado correctamente tiene más opciones de convertirse en un nuevo recurso en lugar de acabar en el vertedero.

La entidad supramunicipal, integrada por 56 municipios de las comarcas de Camp de Morvedre, Alto Palancia y Plana Baixa, trabaja para que la prevención sea un compromiso permanente.

En un contexto global en el que la generación de residuos crece, el Consorcio Palancia Belcaire demuestra que la verdadera transformación comienza antes de que el residuo exista. Por ello ha consolidado un modelo que une prevención, educación ambiental, infraestructuras avanzadas y participación ciudadana para construir un sistema que gestiona y a la vez reduce, recupera y revaloriza los materiales. La experiencia de la planta de Algimia d’Alfara y la red consorciada e informatizada de ecoparques evidencia que la sostenibilidad no es una meta a largo plazo, sino un camino que se recorre a diario.