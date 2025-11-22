¿Cuánto más va a durar la ola de frío en la Comunitat Valenciana?

La ola de frío polar sigue haciéndose notar en los distintos puntos de la Comunitat Valenciana, tal y como había señalado la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) a lo largo de la semana, causada por una masa de aire ártico que está provocando el desplome térmico en toda la Península Ibérica. Por el momento -acorde con las temperaturas registradas- aunque el pasado viernes fue el día más frío en Valencia, este sábado se espera una sensación térmica menor debido a la presencia del viento del noroeste. Pero, ¿cuánto más van a durar estas temperaturas gélidas?

Durante el fin de semana, la Comunitat Valenciana espera variaciones de pocos grados, salvo un descenso ligero de las mínimas en la mitad sur con un ascenso ligero de las máximas en la mitad norte y una previsión de heladas débiles en algunos puntos del interior. Por su parte, el cielo será poco nuboso, con intervalos de nubes altas en el interior del tercio norte y viento moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo por la tarde.

Lo más reseñable, según la Aemet, es la posibilidad de que aparezcan rachas muy fuertes de viento en el interior del norte de Castellón. Según datos aportados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) durante la madrugada del viernes, 50 estaciones recogieron temperaturas bajo cero en municipios valencianos.

Máximas y mínimas

Concretando más, las máximas y mínimas en las tres provincias valencianas a lo largo del sábado quedan distribuidas de la siguiente manera: 16-6 en Valencia, 16-7 en Alicante y 16-6 en Castellón. El domingo, sin embargo, el calor comienza a ascender posiciones: Valencia contará con una máxima de 21 y una mínima de 8, Alicante, 22-8, y Castellón, 21-6.

Aunque las previsiones para mañana indican que las temperaturas darán una posible tregua, no será por mucho tiempo. Porque a pesar de que el lunes 24 se mantienen -con probabilidad de precipitaciones débiles y locales en el interior del norte de Castellón y de Valencia, que no se descartan en el litoral del norte de Alicante- y el martes también, el miércoles 26 vuelven a descender. Eso sí, superando levemente las máximas y manteniendo las mínimas alcanzadas este sábado.

Los municipios más fríos

Las bajas temperaturas que marcaron la madrugada del viernes al sábado alcanzaron casi los -9 grados en Bocairent. Más a detalle, estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en los que ha hecho más frío:

Bocairent / Rambla de Mariola -8,5

Casas Bajas -6,3

Confrides / Cim d′Aitana -5,3

Requena / Finca San Blas -4,9

Ademuz / IES Ademuz -4,6

Agres / La Valleta -4,4

Casas Bajas / Ayuntamiento -4,2

Requena / Casas del Río -4,2

Ayora Polígono / Apicultura Cerdá -4,0

La Pobla de Benifassà / Coratxà -3,7

Alcoi / Menejador (ACIF) -3,7

Castielfabib / Arroyo Cerezo -3,6

Utiel / La Torre Coop. S. Antonio -3,6

Alcoi / Baradello (ACIF) -3,6

Ayora / La Vega -3,5

Banyeres de Mariola/ Alberg Ull de Canals -3,5

Villena / Sierra de Salinas -3,5

Bocairent / La Canaleta -3,4

Camporrobles / El Campillo -3,3

Ayor / Peñón de Los Machos / Casa Pi -3,1

Calles / Alcotas -2,8

Requena / Los Isidros -2,8

Alcoi / Urb. Montesol -2,8

Fuenterrobles -2,7

Venta del Moro -2,7

Requena / San Antonio -2,6

Ayora / Calle Montemayor -2,6

Requena / El Rebollar (Coop. Nuestra Señora del Rosario) -2,5

Vilafranca / Pla de Mossorro -2,4

Utiel / este -2,4

Bocairent / Els Corrals -2,4

Castellfort -2,3

Ares del Maestrat -2,3

Vistabella del Maestrat -2,3

Olocau del Rey / La Magdalena -2,2

Xodos / Mas de Caixó -2,2

El Pinós / El Rodriguillo -2,2

La Pobla de Benifassà / Coll de les Eres -2,1

Alpuente / La Torre -2,1

Sinarcas / La Raílla -2,0

Ontinyent / Les Aigües -2,0

Atzeneta del Maestrat -1,9

El Toro / Cerro Gil -1,9

Puebla de San Miguel -1,9

Ayora / Casa Benito -1,9

Bocairent / Càmping Mariola -1,9

Cortes de Arenoso / El Esprigolar -1,8

Cofrentes -1,8

Agres / Foia Ampla de Mariola -1,8

Xodos / La Lloma Bernat