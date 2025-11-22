Ernest Lluch: el constructor de puentes vuelve a la ‘clandestinidad’

“Gritad más, que gritáis poco”. Existe consenso en que aquella intervención en un mitin del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en las municipales de 1999 pudo costarle la vida a Ernest Lluch. Ese día se convirtió en símbolo, y todo símbolo es peligroso para alguien. “Gritad más, porque mientras gritéis, no mataréis”, se enfrentaba a los radicales que querían reventar el mitin en Donosti.

Eran las primeras elecciones democráticas con una campaña en paz (alto el fuego de 1998) y sin amenaza de muerte. Ese día Lluch escribió un capítulo de la historia democrática de España, la de la resistencia cívica ante ETA, pero un año después, el 21 de noviembre de 2000, fue asesinado en Barcelona a los 63 años.

Tras un cuarto de siglo, con una España ya sin muertes ni amenazas políticas pero con un elevado índice de contaminación acústica, es fácil imaginar lo que pediría hoy Lluch: “Gritad menos”. Tanto ruido hay y tanta polarización, que este viernes sólo se produjo en València un acto íntimo de recuerdo al que fue catedrático de Economía de la UV, gran impulsor de los estudios económicos sobre la realidad valenciana, fundador del PSPV y considerado uno de los ‘padres’ de la autonomía valenciana. Sin presencia institucional. Memoria pero solo de una parte.

Reencuentro de 'Els 10 d'Alaquàs', años después. Lluch, tercero desde la izquierda. / Levante-EMV

Este 2025 se han cumplido 50 años del episodio de la Transición en que Lluch y otros nueve militantes fueron detenidos (‘Els deu d’Alaquàs’) por conspirar en favor de la democracia y el autogobierno, y podría decirse que el político catalán vuelve a la ‘clandestinidad’. Se van a celebrar varios actos en la C. Valenciana recordando su figura, pero se hacen con el impulso de la sociedad civil, no desde las instituciones, y sin la presencia de las autoridades locales o autonómicas que hoy gobiernan la C. Valenciana. Preguntada por este diario respecto a la participación en actos, la Conselleria de Justicia señala que ni la Dirección General de Atención a las Víctimas ni el gabinete había recibido “ninguna invitación”. Tampoco se ha convocado ningún acto con el impulso de la Generalitat.

Pérez Llorca: "No olvidar nunca"

Lo más parecido a un homenaje institucional de la Generalitat han sido las palabras de Juanfran Pérez Llorca, candidato a president como relevo a Mazón, desde las puertas del juzgado de Catarroja tras declarar como testigo por la dana. "Era un demócrata y quisiera comenzar con un recuerdo hacia él", llamando a "no olvidar nunca" el legado de las personas que dieron su vida por la democracia, dijo a los medios.

Este viernes, en la Facultat de Economia de la UV de la Avenida de Tarongers, el expresident Ximo Puig convocó un homenaje al exministro de Sanidad al que acudieron el secretario de Estado de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno, Arcadi España; el decano de Económicas Francisco Muñoz; discípulos como Salvador Almenar, también miembro de la Fundació Ernest Lluch, o representantes de UGT y otras organizaciones valencianas.

Ernest Lluch. / PSPV/EP

El borrado de su nombre

“Quiero subrayar el papel clave de Lluch en la construcción institucional valenciana. Se comprometió a defender la democracia y las instituciones. 25 años después, si acaban protagonizando gestos como quitar su nombre a un espacio sanitario demuestran que son incapaces de entender que las instituciones van más allá de quien gobierna”, señaló Puig sobre Lluch, recordado por su capacidad de crear puentes de diálogo con sus oponentes.

Puig se refería a la decisión del Consell de Mazón de quitar el nombre del exministro de Sanidad a un centro de salud en Elx que se está construyendo, así como del Espai Sanitari de Campanar, que se levanta sobre la antigua Fe de Valencia, tal como reveló este diario. El actual Consell rectificó parcialmente después de la bronca que se produjo, y se dará su nombre al centro de especialidades, uno de los edificios que integra ese Espai Sanitari de Campanar.

Actos en Barcelona, Castelló y València

Quien no estuvo este viernes en el acto de Tarongers fue el exconseller Vicent Soler, también discípulo de Lluch y que a esa hora participaba en Castelló en un encuentro en la Universitat Jaume I de Castelló, organizado por la Fundació Nexe, para conmemorar el 50 aniversario de ‘La Via Valenciana’, la gran contribución ‘lluchiana’ al conocimiento científico del territorio. En el Palau de la Generalitat de Catalunya se celebró por la tarde un acto presidido por el president Salvador Illa. Y este sábado el PSC celebra otro acto en Barcelona.

En Valencia también se han convocado actos en recuerdo de Lluch. Este viernes, el PSPV emitió también un vídeo especial con recuerdo al político. En clave académica, del 2 de octubre al 10 de noviembre, en coorganización de la Fundación Ernest Lluch con el IVIE, se ha celebrado un ciclo de diálogos. El 8 de noviembre, se celebró, asimismo, un concierto homenaje a Ernest Lluch en el Castell de Alaquàs.

El 28 de noviembre a las 12, en la Facultad de Economía de la UV se celebrará una sesión académica en recuerdo de Ernest Lluch, ‘El crecimiento de la economía valenciana: tendencias, problemas y reformas’. A continuación, habrá un acto cívico y ofrenda floral.