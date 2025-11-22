Educación
“La vaca Lola, con 1.000 euros no vive sola”: la precariedad invisible de las escuelas infantiles
La etapa educativa más vital, la de 0 a 3 años, sobrevive sostenida por unos salarios irrisorios que en la privada pueden ser de 900 euros
La reivindicación es tan ingeniosa como contundente: "La vaca Lola, con mil euros no vive sola". Es un lema que han hecho propio las educadoras de escuelas infantiles para denunciar que son quienes cuidan de algo tan importante y sagrado como la infancia (bebés de 0 a 3 años) con una precariedad salarial rampante y unas condiciones de trabajo insostenibles.
A Amparo, una educadora, le gusta recordarlo cada final de curso a las familias “cuidamos de lo que más queréis en este mundo”. Y sin embargo, la precariedad de estas docentes tan importantes sigue invisible a ojos de la mayoría.
Hasta ahora. Estas profesionales, en un sector mayoritariamente femenino, exigen que se reconozca el valor de su trabajo. Cuidar de un bebé de meses, acompañar su desarrollo cognitivo y garantizar su seguridad en una jornada completa, se paga con sueldos que apenas cubren la subsistencia. Hablamos de 900 euros para una educadora y poco más de 1.000 para la directora de un centro. La primera protesta, convocada en toda España, será este sábado 22 de noviembre y en el caso de València se celebrará en la plaza del ayuntamiento. Las concentraciones tendrán eco en Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña y otras autonomías.
"Nos ven como a niñeras"
“Nos ven como niñeras que cambiamos pañales, pero somos docentes. Queremos que eso quede claro” , explica Ana, educadora infantil desde hace más de 16 años. Lo remarca porque cada vez más estudios respaldan que la educación de 0 a 3 años es clave para el desarrollo intelectual de la persona. A estas profesionales, con titulación específica (Magisterio o FP Superior), se les exige el diseño y la implementación de un proyecto pedagógico adaptado a las necesidades de cada niño. Sin embargo, este rigor educativo contrasta brutalmente con la nómina que reciben.
La retribución promedio para una educadora a jornada completa oscila entre los 800€ en la escuela privada y los 1.100€ en la pública, con muchas de ellas denunciando que incluso las horas trabajadas superan las contratadas, sin ser dadas de alta. "Estamos hablando de cuidar de la infancia más vulnerable y valiosa por 900€", señalan.
Esta baja remuneración se agrava por el estancamiento administrativo. Pese a que la enseñanza es gratuita para las familias en muchas comunidades, el dinero que Conselleria transfiere a los Ayuntamientos y centros concertados por la escolarización "no se refleja en la nómina". Las profesionales lamentan la ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que defina de manera justa y estable sus funciones y retribuciones, quedando a expensas de la voluntad política local. Para ellas, el sector funciona más como un "negocio" de conciliación que como un pilar educativo.
Las propias familias son las primeras que no dan la importancia que merecen a esta etapa. “Con que vuelvan limpios, tranquilos y comidos ya se dan por satisfechos. Rara vez un padre nos pregunta por el proyecto educativo o sobre qué van a aprender”, explican.
Ratios críticas y desgaste
La precariedad no se limita al salario; es también operativa y afecta directamente a la calidad del servicio y a la salud de las trabajadoras. El trabajo diario se realiza bajo unas ratios que complican la atención de calidad y fuerzan a las educadoras a una sobrecarga constante.
De 0 a 1 años son 8 bebés por educadora, de 1 a 2 años son 13 niños por educadora y de 2 a 3 años son 20 niños por educadora. “Mientras cambias de pañales a uno no puedes estar pendiente de si hay uno que muerde o que hace algo peligroso”, cuenta una educadora.
Con 8 lactantes en el aula, la educadora debe gestionar simultáneamente la alimentación (calentar biberones), el cambio de pañales, el sueño y la vigilancia. "Estamos permanentemente en modo 'sobrevivir' desde el 1 de septiembre. No podemos dar la atención individualizada que necesitan", explica una de las entrevistadas.
Este ambiente de urgencia y la falta de personal de apoyo tienen un alto coste físico. Las profesionales están obligadas a pasar la mayor parte de la jornada agachadas o en el suelo para interactuar con los niños, lo que se traduce en un reguero de bajas por lesiones (problemas de espalda, rodillas, esguinces). Además, la falta de sustitución para las bajas y el escaso apoyo personal aumentan la presión emocional.
El resultado de estas malas condiciones es la "fuga de talento". Educadoras con una profunda vocación terminan abandonando el ciclo 0−3 para buscar estabilidad y salarios más dignos en la Primaria u otros ámbitos, lo que merma la experiencia del sistema.
En tierra de nadie
El sentimiento de abandono es notable. Al depender de los Ayuntamientos, las condiciones laborales y la voluntad política varían según el municipio. Además, los sindicatos las dejan en "tierra de nadie". Los grandes sindicatos, al catalogarlas en "Servicios Públicos" y no directamente en "Educación", no siempre conocen o apoyan sus reivindicaciones, obligando a las profesionales a autoorganizarse a través de plataformas estatales.
La lucha de estas educadoras es un intento de cerrar la brecha entre el valor social innegable que se otorga al cuidado de la primera infancia y el castigo económico y laboral que sufre el personal que lo hace posible.
